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Vážná nehoda u Pertoltic. Mladá řidička předjížděla přes plnou čáru

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Středně těžké poranění si vyžádala dopravní nehoda, ke které došlo v pondělí před polednem v katastru Pertoltic. Mladá řidička na silnici 270 mezi Jablonným a Mimoní předjížděla na úseku s plnou čárou a auto několikrát přetočila přes střechu.
Vážná nehoda u Pertoltic. Mladá řidička předjížděla přes plnou čáru

Vážná nehoda u Pertoltic. Mladá řidička předjížděla přes plnou čáru

Zdroj: Policie ČR, Hasiči Mimoň
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.11.2026 17:39

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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