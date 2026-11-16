Vážná nehoda u Pertoltic. Mladá řidička předjížděla přes plnou čáru
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Vážná nehoda u Pertoltic. Mladá řidička předjížděla přes plnou čáruZdroj: Policie ČR, Hasiči Mimoň
Článek byl publikován 16.11.2026 17:39
Dopravní podnik v Liberci (DPMLJ) dnes zahájil provoz první linky poptávkové dopravy, kdy vozidlo MHD...
Na silnici I/9 u Svoru na Českolipsku bouralo v noci osobní auto, které ze zatím neznámých důvodů vyjelo ze...
Nový pracovní týden bude podle předpovědi meteorologů spíše deštivý, ve vyšších polohách se pak objeví...
Příprava opravy zchátralé střechy zimního stadionu Svijanská aréna v městském Sport parku v Liberci se...
Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...Všechny články tohoto autora →