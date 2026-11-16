Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Na akce 17. listopadu dohlédnou stovky policistů, omezena bude doprava

Baví vás články Centrum.cz?

Vídejte je na Googlu častěji.

Upřednostnit
Sdílet
Dennívýzva
0
Na bezpečnost a veřejný pořádek v Praze při úterních oslavách 17. listopadu dohlédnou stovky policistů. Při rozsáhlých bezpečnostních opatřeních budou při shromážděních, pietních akcích nebo koncertech vidět také policisté s dlouhými zbraněmi a balistickou ochranou.
Na akce 17. listopadu dohlédnou stovky policistů, omezena bude doprava

Na akce 17. listopadu dohlédnou stovky policistů, omezena bude doprava

Zdroj: Anh Tuan Tran
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.11.2026 17:35

Reklama
Další články z Pražská Drbna
Eskalátory jsou na místě, chystá se návrat prsou. Jak to vypadá s opravou stanice Flora
Eskalátory jsou na místě, chystá se návrat prsou. Jak to vypadá s opravou stanice Flora
Pražská plynárenská příští rok zdraží energie zákazníkům bez dlouhodobého závazku
Pražská plynárenská příští rok zdraží energie zákazníkům bez dlouhodobého závazku

Pražská plynárenská od příštího roku zdraží zákazníkům se standardním ceníkem bez dlouhodobého závazku...

Opilý muž spadl do kolejiště a zůstal ležet. Za minutu mělo přijet metro
Opilý muž spadl do kolejiště a zůstal ležet. Za minutu mělo přijet metro

Velké štěstí měl muž, který spadl do kolejiště ve stanici Náměstí Republiky. Zrovna tam totiž byli...

Omezení skončilo, na magistrále před nádražím se opět jezdí ve všech pruzích
Omezení skončilo, na magistrále před nádražím se opět jezdí ve všech pruzích

Magistrála před budovou pražského hlavního nádraží je po více než čtyřech měsících plně průjezdná. Provoz...

Vydával se za sportovce a okrádal děti. Jejich kartami si platil jízdenky
Vydával se za sportovce a okrádal děti. Jejich kartami si platil jízdenky

Policisté dopadli recidivistu, který peníze získával obzvlášť podlým způsobem, okrádal mladé sportovce. V...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

Všechny články tohoto autora →
Pražská Drbna
Další články z kategorie Praha
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníPraha
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.