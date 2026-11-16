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Černá kůže už není jedinou módní jistotou. Mezi celebritami se prosazují i jiné barvy a střihy

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Kožené oblečení se pravidelně vrací do podzimních a zimních kolekcí, letos však nemusí být hlavní volbou klasická černá. V módních kombinacích se uplatňují také teplejší odstíny hnědé, vínová nebo khaki. Rozhodující přitom není pouze samotný materiál, ale také způsob, jakým se jednotlivé části outfitu zkombinují.
AI ilustrace. Žena ve vínové kožené bundě na podzimní ulici

AI ilustrace. Žena ve vínové kožené bundě na podzimní ulici

Zdroj: generováno chatGPT
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.11.2026 17:51

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

Magazín přináší pestrý mix témat, která spojují svět showbyznysu, módy a životního stylu s příběhy ze skutečného života. Čtenáři zde najdou zajímavosti o známých osobnostech, aktuální trendy, ale i praktické tipy a inspiraci pro každodenní situace.Obsah kombinuje odlehčené čtení s tématy, která...

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