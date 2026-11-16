Černá kůže už není jedinou módní jistotou. Mezi celebritami se prosazují i jiné barvy a střihy
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AI ilustrace. Žena ve vínové kožené bundě na podzimní uliciZdroj: generováno chatGPT
Článek byl publikován 16.11.2026 17:51
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