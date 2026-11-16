Místo tanečního parketu kluzká ledová plocha. Do Hvězdy na ledě míří moderátor Ruža pre nevestu, olympionička i herci

Hvězdy na ledě, FOTO: Distr. TV Nova Hvězdy na ledě, FOTO: Distr. TV Nova Hvězdy na ledě, FOTO: Distr. TV Nova Hvězdy na ledě, FOTO: Distr. TV Nova Hvězdy na ledě, FOTO: Distr. TV Nova
Taneční parket brzy vystřídá kluziště a známé osobnosti obují místo střevíců ostré brusle. Televizní obrazovky chystají zbrusu nový formát Hvězdy na ledě inspirovaný populární britskou předlohou. Diváci uvidí první pětici odvážných soutěžících při plnění mimořádně náročných krasobruslařských choreografií. Dřina na ledové ploše
Herec Filip Březina se aktuálně objevuje v seriálu Boží plán a do povědomí diváků se zapsal rolí v sérii Smysl pro tumor. Tréninky pod vedením profesionálů pro něj znamenají náročný fyzický zápřah.
„Jakmile jsem nabídku dostal ani vteřinu jsem neváhal a přijal ji. To jsem si ještě neuměl představit jaká to bude dřina. Ale já jsem člověk, co má rád všechny sporty a mám rád i tu bolest svalů a kloubů s tím spojenou, takže jsem na správném místě,“ přiznal seriálový herec s tím, že na správném postoji na ledě bude muset ještě pořádně zapracovat. Krasobruslařské boty si totiž obul vůbec poprvé v životě, do té doby sázel spíše na rekreační bruslení s hokejovým vybavením. Televizní přenosy tohoto sportu navíc nikdy aktivně nesledoval. Návrat k dětským snům
Bývalá biatlonistka a olympijská medailistka Gabriela Soukalová vymění malorážku za piruety. K zimním radovánkám má od raného věku velmi silný vztah a pohyb na ledové ploše ji vždycky nesmírně lákal.
„Bruslení jsem měla ráda už od dětství, kdy jsem chodila s rodiči na veřejné bruslení na zimní stadion v Jablonci nad Nisou. Pak jsem měla dlouhou pauzu a na led jsem se vrátila až loni díky své dceři. Moc ráda vzpomínám na společné bruslení na zamrzlém rybníku kousek od našeho domova. Krasobruslení jsem také vždycky s nadšením sledovala v televizi a držela palce našim reprezentantům,“ zavzpomínala. Nakonec s lehkým úsměvem připustila, že na trénincích touží prolomit svůj velký hendikep, třicet let se totiž prý neumí na bruslích vůbec klasicky zastavit a při brzdění využívá naprosté amatérské základy.
Herečka Klára Issová vidí v soutěži šanci na fyzický odpočinek od natáčení seriálu Jedna rodina. O relaxaci na tréninku ale rozhodně nemůže být řeč.
„Těším se, bojím se. Vůbec nevím, kam to všechno povede, protože učit se bruslit od píky je obrovsky náročné. Tanec na dvou nožích, stačí milimetr špatného sklonu a člověk letí. Je to určitě obrovská výzva, ale po každém tréninku jsem za to moc vděčná. Chtěla jsem se vrátit více ke sportu, od herectví si dát pauzičku a přišla tahle nabídka,“ okomentovala své nynější pocity z příprav Issová.
Probudila se v ní navíc velká dětská radost spojená se vzpomínkami, kdy jako malá holka s nožíky přivázanými k botičkám urputně trénovala na zamrzlém vesnickém rybníku, dokud pod stromeček nedostala skutečné zimní vybavení.
Test psychické odolnosti
Slovenská herečka Kristína Sisková aktuálně točí dobový příběh Sľub. Její nová televizní výzva ji staví před zcela jiné osobní i mentální překážky.
„Za pár týdnů příprav jsem zjistila, že ke krasobruslení nepotřebujete jen dobrého kouče na led, ale i na hlavu. Každý trénink provází pár mental breakdownů a zpochybňování vlastních fyzických schopností. Vždycky jsem ale tenhle sport z povzdálí moc obdivovala, a proto jsem tuhle výzvu okamžitě přijala,“ prozradila slovenská herečka. Během týdnů tvrdého drilu se těší především na celkové prohloubení osobní sebedisciplíny a posunutí vlastních limitů.
Očekávání versus krutá realita kluziště zaskočila slovenského herce a moderátora Krištofa Králika. Ten je mimo jiné známý z moderování sledované seznamovací reality show Ruža pre nevestu.
„Klasicky, jako většina mužů, jsem měl pocit, že něco zvládnu mnohem líp, než jaká je realita. Takže střet s realitou byl podobně tvrdý jako první pád na led. Zatím jsem nespadl, ale tak si to představuju, hehe. Na celou tuhle zkušenost se ale moc těším,“ vzkázal moderátor odhodlaně před startem televizních přímých přenosů.
Na show plnou známých osobností se můžete již brzy těšit na TV
Nova. Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova).