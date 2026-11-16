Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Místo tanečního parketu kluzká ledová plocha. Do Hvězdy na ledě míří moderátor Ruža pre nevestu, olympionička i herci

Baví vás články Centrum.cz?

Vídejte je na Googlu častěji.

Upřednostnit
Sdílet
Dennívýzva
0
Oblíbené herecké tváře a úspěšná olympionička obouvají brusle do zcela nové televizní soutěže Hvězdy na ledě. Čekají je nesmírně kruté přípravy.
Hvězdy na ledě

Hvězdy na ledě

Zdroj: FOTO:Distr. TV Nova
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.11.2026 16:37

Reklama
Další články z V Telce
Černí baroni: Vydra poslal Vetchého na pohotovost, Landovský nadával štábu a Donutil roli postavil na historkách
Černí baroni: Vydra poslal Vetchého na pohotovost, Landovský nadával štábu a Donutil roli postavil na historkách
Svět zná nového Jamese Bonda. Daniela Craiga střídá Pattinson z Harryho Pottera a Batmana
Svět zná nového Jamese Bonda. Daniela Craiga střídá Pattinson z Harryho Pottera a Batmana

Robert Pattinson vystřídá Daniela Craiga v roli agenta 007. Tvůrci nového filmu zprávu oznámili na...

Show Jana Krause: Josef Mareš zahájil kariéru kriminalisty pátráním po kompotech a netradiční dárek, který Krause zaskočí
Show Jana Krause: Josef Mareš zahájil kariéru kriminalisty pátráním po kompotech a netradiční dárek, který Krause zaskočí

Moderátor Jan Kraus přivítá ve své televizní talk show bývalého šéfa pražské mordparty Josefa Mareše,...

Medvěd na koksu je podle skutečnosti. Skutečná šelma zemřela na předávkování, její vycpané tělo stojí v obchodním centru
Medvěd na koksu je podle skutečnosti. Skutečná šelma zemřela na předávkování, její vycpané tělo stojí v obchodním centru

Černá komedie Medvěd na koksu (2023) vychází ze skutečnosti. Skutečný baribal v lese uhynul, ve filmu ale...

Duna: Skarsgårdovi se v bahenní lázni odlepovala protetika a Zimmer nahrával hudbu v obýváku
Duna: Skarsgårdovi se v bahenní lázni odlepovala protetika a Zimmer nahrával hudbu v obýváku

Během natáčení velkofilmu Duna (2021) trávil Stellan Skarsgård předlouhé hodiny v maskérně. Hans Zimmer...

Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

Web se zaměřuje na témata, která propojují zdravý životní styl, pohodu a praktické tipy do běžného dne. Čtenáři zde najdou články o zdraví, výživě, rodině, vztazích i osobním rozvoji. Obsah doplňují také zajímavosti a inspirace, které přinášejí nové pohledy na každodenní situace. Styl psaní je...

Všechny články tohoto autora →
V Telce
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.