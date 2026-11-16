Černí baroni: Vydra poslal Vetchého na pohotovost, Landovský nadával štábu a Donutil roli postavil na historkách

Černí baroni, FOTO: Pavel Dias / Josef Řezáč / distr. FILMBOX+ Černí baroni, FOTO: Pavel Dias / Josef Řezáč / distr. FILMBOX+ Černí baroni, FOTO: Pavel Dias / Josef Řezáč / distr. FILMBOX+ Černí baroni, FOTO: Pavel Dias / Josef Řezáč / distr. FILMBOX+ Černí baroni, FOTO: Pavel Dias / Josef Řezáč / distr. FILMBOX+ Černí baroni, FOTO: Pavel Dias / Josef Řezáč / distr. FILMBOX+ Černí baroni, FOTO: Pavel Dias / Josef Řezáč / distr. FILMBOX+ Černí baroni, FOTO: Pavel Dias / Josef Řezáč / distr. FILMBOX+ Černí baroni, FOTO: Pavel Dias / Josef Řezáč / distr. FILMBOX+ Černí baroni, FOTO: Pavel Dias / Josef Řezáč / distr. FILMBOX+
Komedie Černí baroni (1992) se natáčela na zámku Zelená hora a Václav Vydra poslal jednoho z hereckých kolegů na pohotovost. Pro Pavla Landovského šlo o první roli po návratu z emigrace, štáb s ním ale zažíval těžké chvíle. Režisér pak ve střižně proklínal kolegu, který mu film za jediný den zkrátil. Vymodlený zkrácený sestřih
Děj diváky přivádí do prostředí Pomocných technických praporů, kam komunistický režim posílal politicky nepohodlné muže. Roman Kefalín (
) se tu setkává s pestrou skupinou spolubojovníků, kteří pod velením majora Halušky ( Ondřej Vetchý ) čelí absurdním rozkazům a nesmyslné vojenské disciplíně. Opravdoví „pétépáci“ dostali přezdívku černí baroni podle barvy výložek a faktu, že za práci dostávali na rozdíl od ostatních vojáků část mzdy v hotovosti. Pavel Landovský
Režisér Zdenek Sirový z natočeného materiálu poskládal dvě promítací hodiny, což se mu zdálo příliš. Do střižny tak pozval Antonína Mášu, který snímek za jediný den zkrátil na požadovaných devadesát minut.
„Plival jsem kolem sebe vzteky, proklínal ho, ale pánbůh zaplať. Teď má film ten správný rytmus a přitom se z něho nic podstatného nevytratilo,“ pochvaloval si Sirový. Sám u Pomocných technických praporů sloužil, takže prostředí dobře znal. Roli generála na inspekci dokonce nabídl autorovi knižní předlohy Miloslavu Švandrlíkovi, spisovatel ji ovšem rezolutně odmítl. Náladový major Terazky
Postava majora Terazkyho měla reálný předobraz v Andreji Gazdovi. Podle vzpomínek jeho kolegyně se v samizdatových Černých baronech v sedmdesátých letech poznal a chtěl autora žalovat, ona mu to ale rozmluvila. Filmovou roli dostal Pavel Landovský, pro kterého šlo o první natáčení po třinácti letech strávených v rakouské emigraci. Herec se na place choval nevyzpytatelně a často lidem bezdůvodně nadával. Textu se moc nedržel, repliky si upravoval a o přestávkách pil alkohol. Členové štábu se ho báli a raději mu všechno tolerovali. Divákům se ale nesmazatelně vryl do paměti, a to i díky slavné hlášce:
„Čo bolo, to bolo. Terazky som majorom.“
si poručíka Troníka postavil na vyprávění kamarádů. Sám totiž vojenskou službou nikdy neprošel. Inspiroval ho také tehdejší československý diplomat, který výrazně šišlal. Ve filmu se herec blýskl třeba ve scéně se samopalem. Miroslav Donutil „Kontrolní otázka, soudruzi. Co udělá náš dobře známý samopal vzor 24, když ho ponecháme na větru a dešti? No?“ ptá se Troník. Vojín Vločka opáčí: „Zrezaví, ne, vole?“ Troník ho vzápětí usadí: „Zrezaví, správně. A co hlavně? No koroduje, vy tupci!“ Za svůj výkon si Donutil odnesl cenu pro mužský herecký výkon na festivalu komedie v Novém Městě nad Metují. Zranění rovnou při pozdravu
Režisér Sirový si scénář oproti knížce trochu upravil a přidal zcela novou figuru hraběte Zdeňka Šternberka, kterého si zahrál Václav Vydra. Zámek Zelená Hora u Nepomuku přes dvě stě let patřil Šternberkům, takže tam byl hrabě ve filmu vlastně doma. Pétépáci tam ale ve skutečnosti nikdy nebyli. Sídlil tam technický prapor a právě u něj sloužil Švandrlík. Pomocné technické prapory sám nezažil. Kolem postavy aristokrata se navíc sešly dva protichůdné názory. Režisér Sirový vzpomínal, že se skutečný hrabě ve Vydrovi poznal, ovšem podle jiné vzpomínky sám hrabě říkal, že se v roli nepoznává a důstojníci nebyli takoví hlupáci.
Během natáčení chtěl pak Vydra Vetchému potřást rukou a trefil se mu prstem do oka.
„Já jsem ho vítal a on mi naběhl přímo na prst. Takže místo na natáčení jsme jeli nejdřív k doktorovi,“ popsal Vydra. Vetchý se proto v některých scénách objevuje s obvazem, filmaři to ale v ději nevysvětlili.
Samotné jméno Kefalín navíc vzniklo podle historky jako zkomolenina. Spisovatel Švandrlík si prý často kupoval Kofolu a prodavačky mu začaly říkat Kofolín. Do knihy jméno raději trochu pozměnil, aby nápoji nedělal reklamu. Ve filmu pak Kefalín pracuje jako asistent režie na Barrandově, zatímco Švandrlík ve skutečnosti působil u Vesnického divadla.
Chyby z nepozornosti
Film se nevyhnul několika drobným přešlapům, na které upozornili všímaví diváci. Když přijíždí vlak do Prahy, lokomotivě chybí povinná červená hvězda a na vedlejším nástupišti stojí moderní vagony. Historii neodpovídá ani nápis Praha Masarykovo nádraží, protože v té době se stanice jmenovala Praha střed. Ve scéně s oslavou Vánoc zase vojáci zpívají britskou píseň It’s a Long Way to Tipperary, při výslovnosti náměstí Leicester Square ovšem chybují a zpívají o lajčestr skvér.
Další anachronismus představuje Kefalínův fotoaparát Flexaret Va, který se na pultech objevil až na konci padesátých let. Chyba se vloudila také do scény s opilým svobodníkem Halíkem (Daniel Landa). Dozorčí ho opře o pravou stranu dveří k pantům, po jejich otevření ale voják sedí vlevo pod klikou. Kefalín navíc před inspekcí generála (Václav Postránecký) odloží u brány kbelíky s krmením pro prasata, ty ovšem při samotném příjezdu auta zmizí.
V kinech film vidělo 1,47 milionu lidí a vydělal 26,4 milionu korun. Komedii Černí baroni odvysílá stanice FilmBox+ 16. listopadu v 17:55 a Televize Seznam 25. listopadu ve 20:10.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, filmovyprehled, super).