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Záděra přiznal, že třetí zápas se Sivákem nedává smysl. Pak prozradil, proč ho nemohl odmítnout

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Dvakrát prohrál, potřetí jde do toho dobrovolně. Patrik Záděra mluví o svém listopadovém duelu výrazně střízlivěji než plakát, který ho prodává. Co musel slyšet, aby kývl?
Záděra přiznal, že třetí zápas se Sivákem nedává smysl. Pak prozradil, proč ho nemohl odmítnout

Záděra přiznal, že třetí zápas se Sivákem nedává smysl. Pak prozradil, proč ho nemohl odmítnout

Zdroj: RFA
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 16.11.2026 18:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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