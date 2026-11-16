Záděra přiznal, že třetí zápas se Sivákem nedává smysl. Pak prozradil, proč ho nemohl odmítnout

Bylo to v Bratislavě, v den, kdy měl nastoupit proti Timoteji Garajovi. Mezi papírováním a nástupem mu přistála nabídka, která se v téhle branži obvykle nepouští z ruky: potřetí Václav Sivák. Tentýž soupeř, který ho už dvakrát poslal domů poraženého. Záděra mohl mluvit o pomstě, o nedokončené práci nebo o nule, kterou chce soupeři sebrat. Místo toho řekl něco mnohem méně obvyklého. Redakce MMAmag jeho větu porovnala s tím, jak stejný večer prodává organizace na oficiální stránce turnaje.
Větu o vlastním zápase by promotér radši neslyšel
Rozhovor zveřejnil web Ruik 16. listopadu 2026, podepsal ho Pavel Langr. Na otázku, jak dlouho o nabídce přemýšlel, Záděra odpověděl, že dlouho ne, protože mu takový zápas z jeho strany moc smyslu nedává. „Za peníze, které mi RFA nabídlo, jsem to nemohl odmítnout,“ řekl Ruiku. A dodal: „Nabídku jsem dostal v den zápasu s Garajem v Bratislavě.“
Jde o hlavní zápas turnaje RFA 35, který se koná 27. listopadu 2026 ve Sportovní hale Královka v Praze. RFA pořádá galavečery bojových sportů v Česku i na Slovensku. V bilancích, které organizace uvádí na stránce turnaje, redakce MMAmag dohledala u českého zápasníka Václava Siváka poměr 37-0 a u Patrika Záděry, rovněž Čecha, 40-11.
Jenže organizace stejný zápas na své oficiální stránce popisuje úplně jinak než sám Záděra.
Dva příběhy o jednom večeru, které si nesedí
ANALÝZA Na oficiální stránce RFA 35 stojí „Završení velkolepé trilogie“, „2:0 Série pro Siváka“ a „Tentokrát podle Záděry“. Organizace píše, že právě v těchto podmínkách je Záděra nejnebezpečnější a dostává životní příležitost porazit svého největšího rivala. Vedle toho stojí jeho vlastní věta o nabídce, kterou nešlo odmítnout. Obojí může být pravda zároveň: promo prodává lístky, bojovník popisuje svou kalkulaci.
Zajímavější je, jak se posunul tón. Před odvetou v březnu 2025 Záděra mluvil o Sivákově nule. „Nula je motivace, chci ji přeměnit na jedničku,“ citoval ho Sport.cz 14. března 2025. O rok a osm měsíců později, 16. listopadu 2026, mluví o honoráři. Soupeř je stejný, série je stejná. Změnila se formulace motivace.
Peníze nejsou u téhle dvojice novým tématem. Ruik označil odvetu z roku 2025 za milionový zápas a Sport.cz tehdy psal o výplatě šplhající k 1 000 000 Kč. S aktuální nabídkou to ale nemá nic společného, její výše nebyla zveřejněna. K Sivákově poslední výhře nad Brandonem Fosem Záděra Ruiku řekl, že šlo o super výkon, hned ale dodal, že Fos dlouho nezápasil a měl zraněnou nohu.
Číslo z vážení, které trilogii mění nejvíc
Odveta na RFA 20 v březnu 2025 proběhla podle pravidel K-1 do 70 kg. Třetí duel je vypsaný podle pravidel RealFight, v malých rukavicích a s limitem do 75 kg, jak redakce MMAmag našla na zápasové kartě turnaje. Rozdíl je pět kilogramů ve prospěch většího prostoru pro Záděru. V jeho profilu na téže stránce organizace uvádí přirozenou váhu 75 kg.
Proč to není detail, ukázal březen 2025. Záděra tehdy limit nesplnil o 1,1 kg, přišel tím o možnost bojovat o titul a v den zápasu se musel vejít do 78 kg. „Ta váha mi dělala velké problémy. Ostatně to byl také důvod přestoupit do vyšší divize,“ řekl Ruiku. Oba vzájemné zápasy přitom vyhrál Sivák.
Záděra ale v Praze neřeší jen Siváka.
Co si za tu nabídku vlastně kupuje
Mimo RFA míří výš. Podle rozhovoru pro Ruik chce zápasit s nejlepšími a dostat se do GLORY, světové kickboxerské organizace založené v roce 2012, nebo do ONE Championship, která pořádá turnaje v MMA, muay thai, kickboxu i grapplingu. Nabídku z ONE Championship prý jednou dostal. „Bohužel to bylo velmi narychlo s tím, že za týden měl být zápas,“ tvrdí.
Zároveň deklaruje věrnost české organizaci Clash. „Clash je super organizace. Mají super přístup. A promotér jako Tomáš Le Sy? O tom se ani nemusíme bavit,“ řekl Ruiku a doplnil: „V žádné jiné takové organizaci bych nezápasil. Jsem věrný Clashi.“
Trilogie, která podle něj sportovně moc smyslu nedává, má tedy zaplatit kariéru mířící úplně jinam. Necelé dva týdny po rozhovoru se v Královce ukáže, jestli nabídka, kterou nešlo odmítnout, byla i nabídkou, kterou nešlo prohrát.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková