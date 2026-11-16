Farma Vojty Kotka: Vojta řeší se synem nepříjemné téma kolem kachňátek a Aleš si stěžuje, že nemá Gagarina

Farma Vojty Kotka 5. díl, FOTO: distr. FTV Prima Farma Vojty Kotka 5. díl, FOTO: distr. FTV Prima Farma Vojty Kotka 5. díl, FOTO: distr. FTV Prima Farma Vojty Kotka 5. díl, FOTO: distr. FTV Prima Farma Vojty Kotka 5. díl, FOTO: distr. FTV Prima Farma Vojty Kotka 5. díl, FOTO: distr. FTV Prima Farma Vojty Kotka 5. díl, FOTO: distr. FTV Prima Farma Vojty Kotka 5. díl, FOTO: distr. FTV Prima Farma Vojty Kotka 5. díl, FOTO: distr. FTV Prima Farma Vojty Kotka 5. díl, FOTO: distr. FTV Prima
Vojta Kotek naráží na své farmě na složitou otcovskou zkoušku. Pátý díl pořadu Farma Vojty Kotka přinesl složité vysvětlování synovi Hubertovi, proč nakonec snědí svá vlastní kachňata. Herec ale také začal tajit před manželkou včelařské plány a usedl do kabiny jeřábu. Těžké vysvětlování u kachen
Na statku v Kozárovicích se začal chystat sklep stodoly a kachny si už zvykly natolik, že na Vojtu Kotka přestaly syčet. Aleš se zase chystá na sezení na vejcích, nikoliv na vlastních, ale na kachních. Jak přesně na to a kdy se kachny nechají přesvědčit k hnízdění, to zatím zůstává otevřené.
Během práce začal s vejci pomáhat i malý syn Hubert. Toho ale zajímalo, co se s kachnami vlastně stane, až zvířata vyrostou.
„No pak, no, copak, no. Pak, pak je budeme krmit. Jo? No a až budou ideálně veliký, tak je spapáme,“ řekl Kotek synovi. Hubertovi se ovšem představa, že by měli zvířata sníst, vůbec nelíbila. Kotek se mu proto snažil přiblížit smysl jejich konání a vysvětlil rozdíl mezi nákupem v obchodě a vlastním chovem.
„Když si je budeme chovat sami, tak se k nim budeme celou dobu hezky chovat. Jo? Budou mít moc hezkej život, budeme vědět, co papaj, a pak to prostě bude mít smysl, víš?“ vysvětloval. V komentáři následně přiznal, že netuší, jestli v této zkoušce obstál, ale podařilo se jim prý udělat alespoň první krok.
„Od začátku našeho farmaření je pro mě moc důležité, aby Hubík chápal, že zelenina neroste v supermarketu, ale na poli, a že maso se nevyrábí na továrních linkách,“ dodal Kotek s tím, že podobných rozhovorů ho čeká ještě mnoho. Tajnosti před manželkou, včely a myslivost
Vojta Kotek se pustil i do dalšího velkého plánu a pozval si na pozemek včelaře Míru, aby mu dovezl bedýnky se včelstvy. Kamarád Aleš se sice nahlas ptal, kdy na ně najdou čas, ale dostal jasnou odpověď.
„Na včely si čas musíme najít. Chceme hezký med,“ reagoval Vojta. Nakonec tedy připravili stanoviště a Míra dorazil. Včelař herci okamžitě poradil, ať nedělá žádné prudké pohyby, a Kotek popřál včelám, aby se jim v Kozárovicích líbilo. Bílá včelařská kombinéza s kloboukem a síťkou dostala na farmě přezdívku Gagarin a Aleš si stěžoval, že jelikož nemá Gagarina, ke včelám se nepřiblíží.
Novou zálibu se ovšem herec rozhodl utajit před manželkou Radanou. Požádal proto ostatní, aby jí neříkali, že bude ke všemu ještě včelař. Před ženou navíc skrývá fakt, že vstoupil do mysliveckého spolku. Z nového mysliveckého stanoviště byl přitom velmi nadšený.
„Spadla mi brada. Absolutní relaxační zóna, ale chudák Ráďa, vůbec nebudu doma,“ povzdechl si k novému útočišti. Jeřáb na dvoře a prasečí marionety
Jaro bylo na usedlosti suché, proto přišla na řadu snaha šetřit a zadržovat vodu. Řešením se stala betonová jímka. Její usazování udělalo herci velkou radost, protože si při něm sedl přímo do kabiny jeřábu.
Na myslivecké zkoušky se mezitím začala chystat fena Haidy. Pavel se vrhl na vytváření speciální stopy a neváhal k tomu použít dokonce i prasečí marionety.
„Něco tak bizarního jsem v životě neviděl,“ okomentoval to Kotek pobaveně, když celou scénu sledoval. „Tahle činnost se do mého deníčku divností zapsala zlatým písmem,“ dodal k nezvyklému tréninku.
Pátý díl reality show
je již dostupný na platformě Prima+. Televize Prima ho odvysílá v pátek 20. listopadu ve 20:15. Farma Vojty Kotka Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( zeny.iprima).