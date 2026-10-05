Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

VIDEO: Tesla s novým autopilotem křižovala Olomouc. Co zvládla a kde zaváhala?

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Centrum města i rozestavěné úseky zvládl bez obtíží projet v režimu pokročilé asistence FSD vůz Tesla v Olomouci. Více než hodinovou jízdu křížem krážem přes hanáckou metropoli a okolí natočil fanoušek inovativního automobilového konceptu Ondřej Slezák.
VIDEO: Tesla s novým autopilotem křižovala Olomouc. Co zvládla a kde zaváhala?

VIDEO: Tesla s novým autopilotem křižovala Olomouc. Co zvládla a kde zaváhala?

Zdroj: Ondřej Slezák
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.10.2026 12:46

Reklama
Další články z Hanácká Drbna
Vrtulník letěl pro cyklistku na Přerovsko. Smetla ji nabouraná motorka
Vrtulník letěl pro cyklistku na Přerovsko. Smetla ji nabouraná motorka
Rekordní počet misek a lahodné polévky. V Olomouci se chystá oblíbená benefice
Rekordní počet misek a lahodné polévky. V Olomouci se chystá oblíbená benefice

Deset druhů polévek a připravených 710 keramických misek bude v sobotu doprovázet benefiční Den lidí bez...

Smrtící střet na přejezdu. Senior ve fabii zemřel po srážce s vlakem na Šumpersku
Smrtící střet na přejezdu. Senior ve fabii zemřel po srážce s vlakem na Šumpersku

Život řidiče osobního auta si vyžádala dopravní nehoda na železničním přejezdu v obci Bohdíkov na...

Výluky zastaví vlaky z Prostějova do Dzbele i Senice. Nahradí je autobusy
Výluky zastaví vlaky z Prostějova do Dzbele i Senice. Nahradí je autobusy

Cestující na Prostějovsku čekají od pondělí dvě souběžné železniční výluky. Vlaky mezi Prostějovem a...

Pokuta za driftování u Globusu. Tuningový sraz se přesunul i do Olomouce
Pokuta za driftování u Globusu. Tuningový sraz se přesunul i do Olomouce

O víkendu se Česko stalo dějištěm ilegálního sjezdu tuningových vozidel. Až tisíce aut zamířilo do Prahy a...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

Všechny články tohoto autora →
Hanácká Drbna
Další články z kategorie Olomoucký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníOlomoucký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.