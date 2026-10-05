VIDEO: Tesla s novým autopilotem křižovala Olomouc. Co zvládla a kde zaváhala?

K oficiálnímu schválení systému FSD – Full Self-Driving neboli plně samostatného řízení došlo v České republice 21. září a nadšenci zejména v Praze začali brzy natáčet jízdu elektroauty, která sama zatáčejí, mění jízdní pruhy, brzdí i zrychlují. K trendu se připojil i olomoucký student medicíny
Ondřej Slezák, který se vozům Tesla věnuje již delší dobu ve volném čase, a s vypůjčeným modelem Y 2026 Long Range AWD projel krajské město v režimu FSD.
Na jeho trase tak nechybí Olomoučanům známé městské části Nové Sady, Hodolany, třída Svobody ani záludnější lokality, u kterých bylo menším dramatem, jak je technologie zvládne.
„Překvapil mě hlavně plynulý průjezd Myší dírou, to jsem nečekal,“ řekl Ondřej Slezák s odkazem na úzký podjezd pod železniční tratí na pomezí Hodolan a Bělidel. „Semafory zvládá skvěle, na staveništi u Globusu jela taky velmi dobře, i když jsou tam sloupky a žluté čáry. Nic ji nezmátlo. V rámci Olomouce mám strach jen z předností vůči tramvajím, třeba zrovna u nádraží, jak člověk jede k poště a tramvaje odbočují doprava a mají přednost,“ komentoval mladý Olomoučan, který chce vůz otestovat i za silnějšího provozu. VIDEO
Svou jízdu zakončil u katedrály svatého Václava, během více než hodiny se projevily i drobné nedostatky. V tuzemsku je FSD povoleno v takzvané verzi s dohledem, řidič musí stále sledovat dění před sebou a být připraven zasáhnout. Na klipu v Olomouci tak například musel mladík za volantem akcelerovat za křižovatkou v Holici, kde Tesla stále držela rychlost 30 kilometrů v hodině, i když už byla mimo zónu s tímto omezením. Zaváhala také například při parkování či úplně přerušila samořízení na malé ploše u pošty v sousedství hlavního vlakového nádraží, kde vystupovali lidé z aut. Na krátkou chvilku tak bylo nutné přejít k tradičnímu manuálnímu řízení.
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„Vytkl bych hlavně špatné mapové podklady, s tím má problém dlouhodobě. To znamená, že neví o nových jednosměrkách, zóny 30 taky trochu haprují. Špatně si taky najíždí v jednosměrkách, když odbočuje a měla by třeba najet úplně vlevo,“ podotkl Ondřej Slezák k chování systému ve zbrusu novém vozidle, které z linky obrovské továrny u Berlína sjelo teprve letos v září.
Ten měl ale celkově z jízdy s inovací, jejíž měsíční předplatné vyjde na 2400 korun, pozitivní dojmy.
„Kruháče zvládá bravurně. Super je i to, jak pouští přirozeně lidi u přechodu, hodně mě potěšila křižovatka u nádraží, kde do ní vjížděla ještě, když poslední auto od pošty odbočovalo. Přesně tak, jak by to udělal člověk,“ ocenil příznivec nové technologie z Hané a dodal: „Dobré je, že máme jako řidiči možnost reportovat chyby a Tesla se je opravdu v dalších verzích snaží řešit. Doufejme, že třeba za rok bude systém zas o kus dál.“