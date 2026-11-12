Tvarůžkové zapečenky pro milovníky výrazných chutí. Rychlá teplá večeře, která příjemně zasytí

Tvarůžky dnes nejsou úplně tím strašákem, jak si je někteří pamatují. Nedávno jsem z nich doma udělala pomazánku a čekala jsem ten známý ostrý odér. Jenže skoro nic. Ani chuť nebyla tak řízná, jak jsem měla zafixováno. Pomazánka se každopádně snědla, takže jsem to zkusila ještě jinak. Když doma zůstane trochu starší chleba a v lednici leží balíček tvarůžků, večeře se tím vlastně vyřeší. Tyhle zapečenky dělám hlavně ve dnech, kdy se mi nechce stát u sporáku, ale obyčejný studený chleba už nikoho neláká. Směs se jen promíchá, namaže na krajíce a šoupne do trouby. Kombinace tvarůžků, vajec a nastrouhaného sýra udělá z obyčejného chleba teplé, syté jídlo. A z plechu většinou mizí dřív, než stihne pořádně vychladnout.
Jednou přidám
měkký salám, jindy šunku, občas trochu petrželky, když zrovna nějaká čeká v lednici. Jen se vyplatí brzdit se solí. Tvarůžky jsou výrazné samy o sobě a další slanost umí celé jídlo zbytečně přetáhnout. A ještě jedna drobnost, spíš zkušenost od linky: nejlepší je chleba, který už není úplně čerstvý. Drží tvar, nerozpadá se pod náplní a v troubě se pěkně opeče.
Můj tip: Kdo má z tvarůžkové vůně trochu obavu, ať dá krajíce do opravdu dobře předehřáté trouby a nenechává je péct déle, než je potřeba. Krátké zapečení úplně stačí. Výsledek bývá překvapivě jemný, aspoň proti tomu, co si spousta lidí pod tvarůžky představí. Tvarůžky v české kuchyni mají pevné místo
Tvarůžky nejsou surovina, která by se v jídle schovala. U stolu kvůli nim často vznikne jasné rozdělení na příznivce a odpůrce, ale při dobré úpravě někdy vezmou na milost i ti opatrnější. V domácí kuchyni se běžně potkávají s
vejci, cibulí, slaným pečivem nebo s dalším sýrem. Někde se zapékají v pekáčku se šunkou a vejci, jinde se do směsi přidává cibule, slanina a strouhaný eidam. Není to žádný nový vynález, spíš stará domácí jistota, která má v každé rodině trochu jiný rukopis. Recept na rychlé tvarůžkové zapečenky
Doba přípravy: 15 minut Doba pečení: 10-15 minut Teplota trouby: 170 °C Počet porcí: 4 porce Ingredience pro přípravu 1 balíček tvarůžků 150 g měkkého salámu 100 g tvrdého sýra 2 vejce trocha soli mletý pepř podle chuti trocha petrželky, nemusí být 8 krajíců chleba 40 g másla na potření chleba Postup přípravy vynikajících tvarůžkových zapečenek
1. Troubu zapněte na
170 °C. Připravte plech, nejlépe vyložený pečicím papírem. Je to maličkost, ale pak se člověk nemusí trápit s připečenými kousky sýra.
2.
Tvarůžky nakrájejte na menší kostičky. Stejně tak pokrájejte měkký salám, protože drobnější kousky se v náplni lépe rozloží a nepadají z chleba.
3.
Tvrdý sýr nastrouhejte nahrubo. Ve směsi pomůže všechno podržet pohromadě a při pečení udělá na povrchu pěknější, lehce zlatavou vrstvu.
4. Do mísy nasypte nakrájené
tvarůžky, salám, nastrouhaný sýr a přidejte 2 vejce. Opepřete a podle chuti přidejte trochu nasekané petrželky.
5. Se solí zacházejte opravdu opatrně. Tvarůžky už chuť mají dost silnou, takže často stačí jen špetka. Klidně se dá sůl vynechat úplně.
6. Směs promíchejte lžící, aby držela pohromadě. Neměla by být řídká ani téct. Když se zdá moc volná, přisypte ještě trochu strouhaného sýra.
Rychlé zapečené toasty se salámem a sýrem. Stačí pár surovin a trouba se postará o zbytek
7.
Krajíce chleba potřete tenkou vrstvou másla. Není to jen pro chuť; chleba se díky tomu v troubě tolik nevysuší a po upečení je příjemnější.
8. Na každý krajíc rozdělte připravenou
tvarůžkovou směs. Natřete ji skoro ke krajům, ale ne úplně až přes okraj, ať náplň při pečení nestéká na plech.
9. Krajíce dejte na plech a vložte do trouby. Pečte zhruba
10 až 15 minut, dokud se sýr nerozpustí a povrch nezačne lehce zlátnout.
10. Zapečenky podávejte hned, dokud jsou teplé. Dobrá je k nim kyselá okurka, rajče nebo jen miska nakrájené zeleniny. Když něco zůstane, uložte krajíce do lednice a druhý den je raději krátce ohřejte v troubě než v mikrovlnce.
Foto: Cooky.cz, Oblohu tvarůžkových zapekanek si zvolte dle své chuti a fantazie. Ještě pár rad na závěr k tvarůžkovým zapečenkám Na zapečenky se hodí spíš pevnější chléb než úplně čerstvý. V troubě lépe křupne a nerozmočí se pod náplní. Pokud chcete jemnější chuť, nahraďte část tvarůžků větším množstvím tvrdého sýra. Pro ty, kdo s tvarůžky teprve začínají, je to docela rozumný mezikrok. Kdo má rád výraznější verzi, může přidat trochu najemno nasekané cibule. Stačí jí ale málo, jinak snadno přehluší zbytek směsi. Pro křupavější spodek chleba posuňte plech na poslední dvě minuty o patro níž. Krajíc se lépe opeče a měkká náplň pak s pevnějším spodkem dobře kontrastuje.
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