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Vendelín byl u veterináře naposledy před 11 lety, teď může přijít o oko

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Nejdřív řetěz a pak nevyhovující kotec. Dlouhé roky žil Vendelín v naprosto nevyhovujících podmínkách a jeho majitel příliš neřešil ani jeho zdravotní stav. Po domluvě předal psa do péče tachovského útulku. Přerostlé drápky jsou ale nejmenší problém.
Vendelín byl u veterináře naposledy před 11 lety, teď může přijít o oko

Vendelín byl u veterináře naposledy před 11 lety, teď může přijít o oko

Zdroj: Gabriela Jägerová
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 24.10.2026 04:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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