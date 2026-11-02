Velký důvod k radosti. Skončila oprava silnice II/605 vedoucí od kruháče v Plzni-Křimicích

Velký důvod k radosti. Skončila oprava silnice II/605 vedoucí od kruháče v Plzni-KřimicíchPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Velký důvod k radosti. Skončila oprava silnice II/605 vedoucí od kruháče v Plzni-KřimicíchZdroj: Helena Frintová
Článek byl publikován 02.11.2026 09:35
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