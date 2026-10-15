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Huberta někdo nepochopitelně oholil a odhodil. Pod kůží měl zarostlé párátko

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Dennívýzva
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Zhruba dvouletý kříženec slovenského kopova si za svůj krátký život zřejmě neprožil nic dobrého. Do tachovského útulku se dostal oholený krátkosrstý pes s podivnou boulí na boku. Po návštěvě veterináře zůstali všichni v šoku. Ukázalo se totiž, že šlo o zarostlé párátko.
Huberta někdo nepochopitelně oholil a odhodil. Pod kůží měl zarostlé párátko

Huberta někdo nepochopitelně oholil a odhodil. Pod kůží měl zarostlé párátko

Zdroj: Gabriela Jägerová
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 15.10.2026 05:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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