Deník inregion se ve 4:36 symbolicky připojuje ke stávce na obranu svobody a nezávislosti médií

Deník inregion.cz se v úterý 3. listopadu 2026 přesně ve 4:36 ráno symbolicky připojuje k protestní stávce zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu. Přestože není médiem veřejné služby, považuje za nezbytné vyjádřit solidaritu s novináři, kteří odmítají politické zásahy do nezávislosti veřejnoprávních institucí. Svoboda médií není výsadou konkrétní redakce ani otázkou jejího způsobu financování. Je základní podmínkou demokratické společnosti a právem veřejnosti na nezávislé informace.
Čas 4:36 ráno jsme nezvolili náhodně. Právě v tuto hodinu vládní koalice ANO, SPD a Motoristů prosadila v Poslanecké sněmovně první čtení návrhu na zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Zásadní změna financování České televize a Českého rozhlasu byla posunuta legislativním procesem po omezení parlamentní rozpravy, bez dostatečné veřejné a odborné diskuse a bez představení propracovaného modelu, který by oběma institucím zaručil dlouhodobou finanční stabilitu a nezávislost na politické moci.
Redakce deníku inregion.cz vyjadřuje vážné znepokojení nad přístupem kabinetu Andreje Babiše k médiím a novinářům. Odmítáme snahy o politické ovládnutí České televize a Českého rozhlasu prostřednictvím změn jejich financování, personálního tlaku nebo vytváření závislosti na rozhodnutích aktuální vládní většiny. Média veřejné služby musí odpovídat veřejnosti, nikoli politikům, bez ohledu na jejich stranickou příslušnost.
Naše obavy nevycházejí pouze z připravovaných legislativních změn. Deník inregion.cz opakovaně upozorňoval na omezování přístupu novinářů k představitelům státní moci. Nora Fridrichová dostala zákaz vstupu do Poslanecké sněmovny po rozhovorech s Filipem Turkem a Otou Klempířem. Ministerstvo zahraničních věcí vedené Petrem Macinkou odmítlo umožnit účast na tiskové konferenci Zdislavě Pokorné z Deníku N i Noře Fridrichové, ačkoli ministr dříve veřejně ujišťoval, že novinářům vstup na tiskové konference zakazovat nebude.
Další případ přinesl vládní brífink z 27. října. Když se Nora Fridrichová chtěla zeptat ministryně financí Aleny Schillerové na dotaci pro pekárnu Penam z holdingu Agrofert, Petr Macinka oznámil odchod členů vlády se slovy: „My odcházíme, aby tady paní Nora mohla klást otázky prázdnému publiku.“ Novinářce následně zabránila v přístupu k ministryni ochranka. Veřejnost odpověď na otázku týkající se 100 milionů korun nezískala.
Deník inregion.cz odmítá selektivní přístup politiků k novinářům, jejich veřejné ponižování, svévolné omezování možnosti klást otázky i vytváření prostředí, v němž se kritická žurnalistika stává důvodem k vyloučení z tiskových konferencí a dalších veřejných jednání. Politická moc nemá právo rozhodovat, kteří novináři jsou dostatečně pohodlní pro účast na brífinku a které otázky smějí zaznít. Bezpečnostní a organizační pravidla nesmějí sloužit jako zástěrka k potlačování novinářské práce.
Odmítáme cenzuru, politické zastrašování a jakékoli pokusy podřídit obsah médií zájmům vlády. Stejnou zásadu uplatňujeme vůči všem politickým stranám, vládním i opozičním. Nezávislost médií nemůže záviset na výsledku voleb ani na ochotě politických představitelů snášet kritiku. Právo novinářů získávat informace, kontrolovat výkon veřejné moci a klást nepříjemné otázky musí být respektováno bez výjimek.
Deník inregion.cz je nezávislým soukromým zpravodajským médiem. Symbolickým připojením k protestní stávce vyjadřuje solidaritu se zaměstnanci České televize a Českého rozhlasu i se všemi novináři, kteří čelí překážkám při výkonu práce. Považuje za povinnost veřejně vystoupit proti krokům ohrožujícím svobodnou žurnalistiku a demokratickou kontrolu politické moci.
Novináři nejsou zaměstnanci politiků. Média nejsou majetkem vlády. A právo veřejnosti na nezávislé informace není předmětem politického vyjednávání.
Za redakci: Šárka Konečná, šéfredaktor
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