Rychlé jablečné kuličky z krupice přelité máslem a oříšky: Sladká dobrota jen ze dvou základních surovin

Když se doma ohlásí nečekaná návštěva nebo dostanu neukojitelnou chuť na něco
sladkého, avšak ve spíži zejí zásoby protříděných dobrot prázdnotou, zachrání mě tenhle geniální a . Kombinace šťavnatých bleskový recept a dětské krupice dokáže vytvořit naprosto božské, nadýchané kuličky, které po uvaření v horké vodě provoní celou kuchyni. Je neuvěřitelné, jak z takového strouhaných jablek minima běžných ingrediencí vznikne taková kulinářská lahůdka.
Tento
jednoduchý slovanský recept v sobě skrývá kouzlo babičkovské kuchyně, kde se na složité postupy nehraje, ale výsledek přesto bere dech. Jemné jablečné knedlíčky polité poctivým rozpuštěným máslem, štědře posypané a sladkým cukrem si zamilují všichni členové rodiny. mletými oříšky
Můj tip zní: Jablka před zapracováním do krupice zbavte přebytečné šťávy jen mírným vymačkáním, aby těsto zůstalo akorát vláčné a kuličky se při vaření v hrnci nerozpadaly. Recept na jablečné kuličky s máslem a mletými oříšky
Celkový čas přípravy a vaření: 34 minut Ingredience potřebné k přípravě 400 g čerstvých jablek (nastrouhaných) 300 g dětské krupice 80 g másla (rozpuštěného na polití) 50 g práškového cukru na posypání 60 g mletých vlašských nebo lískových oříšků Foto a zdroj: Taká obyčajná žienka domáca, základem jsou jablka Postup při přípravě kuliček s jablky a oříšky
1. Čerstvá jablka omyjte, oloupejte, zbavte jádřinců a
nastrouhejte je na hrubém struhadle do hluboké mísy.
2. K nastrouhaným jablkům postupně přisypávejte dětskou krupici a
rukama vypracujte soudržné a vláčné těsto.
3. Z připraveného těsta odebírejte malé kousky a
tvarujte v dlaních úhledné malé kuličky.
4. Ve velkém hrnci přiveďte k varu osolenou vodu.
5. Do vroucí vody opatrně vkládejte připravené kuličky a
vařte na mírném ohni přibližně 5 až 7 minut, dokud nevyplavou na hladinu. Foto a zdroj: Taká obyčajná žienka domáca, těsto je hotové
6. Uvařené kuličky vyndejte z vody děrovanou lžící a
přendejte je do hlubokého talíře.
7. Horké kuličky štědře
polijte rozpuštěným máslem.
8. Navrch
rovnoměrně posypte mletými oříšky a práškovým cukrem pro dokonalou sladkou chuť.
9. Ihned podávejte a
vychutnávejte si jemnou domácí dobrotu. Tipy redakce: Výběr správné odrůdy jablek: Používejte spíše šťavnatá a kyselejší jablka, která dodají neutrální krupici skvělý šmrnc a svěží ovocnou chuť. Konzistence jablečného těsta: Pokud je těsto příliš řídké a špatně se tvaruje, přisypte ještě lžíci krupice navíc, aby drželo pohromadě. Vaření ve vší mírnosti: Vodu v hrnci udržujte při mírném varu, aby divoké bublání nerozbilo jemné kuličky během vaření. Přidání skořice pro vůni: Pro podzimní obměnu můžete do krupicového těsta přisypat špetku mleté skořice. Skladování a podávání: Pokrm chutná nejlépe čerstvý ihned po uvaření a polití máslem, kdy jsou kuličky krásně měkké.
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Foto a recept: Se souhlasem Taká obyčajná žienka domáca