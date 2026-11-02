Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Roman Zarzycký z ANO zůstává primátorem Plzně. Nově bude mít na starosti také bezpečnost

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Staronovým primátorem Plzně se stal v pondělí devětačtyřicetiletý Roman Zarzycký (ANO). Na ustavujícím zasedání plzeňského zastupitelstva pro něj hlasovalo 33 ze 47 zastupitelů. Proti bylo 11 členů opozice z ODS a uskupení Chceme Plzeň, jeden zastupitel se zdržel hlasování a jeden nehlasoval.
Roman Zarzycký z ANO zůstává primátorem Plzně. Nově bude mít na starosti také bezpečnost

Roman Zarzycký z ANO zůstává primátorem Plzně. Nově bude mít na starosti také bezpečnost

Zdroj: Martin Pecuch, Richard Beneš
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 02.11.2026 13:42

Reklama
Další články z Plzeňská Drbna
ŘÍJEN 2026: Povolební šarády, protesty, vyschlé Hracholusky i tajemné hromádky na poli
ŘÍJEN 2026: Povolební šarády, protesty, vyschlé Hracholusky i tajemné hromádky na poli
David Šlouf opustil ODS. Důvodem je podle něj znovu sílící vliv Romana Jurečka
David Šlouf opustil ODS. Důvodem je podle něj znovu sílící vliv Romana Jurečka

ODS v Plzni opustil David Šlouf, dosavadní předseda místního sdružení Plzeň–Slovany, které zrušila výkonná...

Velký důvod k radosti. Skončila oprava silnice II/605 vedoucí od kruháče v Plzni-Křimicích
Velký důvod k radosti. Skončila oprava silnice II/605 vedoucí od kruháče v Plzni-Křimicích

Řidiči se radují. Skončila celoplošná oprava povrchu vozovky silnice II/605 na Chebské ulici v...

Tragický říjen v Plzeňském kraji: Tři lidé zemřeli, nehod výrazně přibylo
Tragický říjen v Plzeňském kraji: Tři lidé zemřeli, nehod výrazně přibylo

Říjnové nehody v Plzeňském kraji si vyžádaly tři životy. V prvním případě šlo o staršího motorkáře, který...

Porušení zákazu vjezdu bylo zdaleka to nejmenší, co řidič udělal. Má pořádný malér
Porušení zákazu vjezdu bylo zdaleka to nejmenší, co řidič udělal. Má pořádný malér

Zvláštní přitažlivost pro některé typy řidičů má Šumavská ulice v Plzni. Nedokáže je totiž odradit ani...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

Všechny články tohoto autora →
Plzeňská Drbna
Další články z kategorie Plzeňský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníPlzeňský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.