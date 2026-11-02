Roman Zarzycký z ANO zůstává primátorem Plzně. Nově bude mít na starosti také bezpečnost

Roman Zarzycký z ANO zůstává primátorem Plzně. Nově bude mít na starosti také bezpečnostPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Roman Zarzycký z ANO zůstává primátorem Plzně. Nově bude mít na starosti také bezpečnostZdroj: Martin Pecuch, Richard Beneš
Článek byl publikován 02.11.2026 13:42
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