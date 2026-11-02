ŘÍJEN 2026: Povolební šarády, protesty, vyschlé Hracholusky i tajemné hromádky na poli

Skutečnost, že čtvrté největší město v republice dosud nemá aquapark, nebude ho mít a místo toho vybuduje jen další nudný plavecký bazén, bouřlivě kritizují Plzeňané na sociálních sítích. V městské části Bory město vybuduje halu s pětadvacetimetrovým vnitřním bazénem. A to už dnes lidem nestačí.
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Gigantickou „kochací“ lavičku najdete nově mezi Malesicemi a Dolním Vlkýšem na území Městského obvodu Plzeň 9 – Malesice, který její vznik financoval. Vidět je z ní nejen celá Plzeň, ale při dobré viditelnosti lze dohlédnout přes Šumavu až na Alpy. V roce 2023 proslavila Plzeň jiná kuriózní lavička.
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Téměř bez vody je horní část přehrady Hracholusky, která je největší vodní nádrží v Plzeňském kraji. Nízká hladina odhalila zbytky zatopené obce, vojenské bunkry nebo části stromů z bývalého sadu. Lodě leží na suchu daleko od vody. Na podvozku skončil i slavný parník. Lidem zmizela voda ze studní.
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Lidé na sociálních sítích řeší, co se děje na poli mezi Nýřany a Tlučnou. Objevily se tam hromádky ornice. Vysvětlení místní nepotěšilo. Začala tam totiž stavba průmyslového areálu. Odpůrci teď kritizují zástupce města. Ti ale namítají, že o využití pozemků rozhodli už dávno jejich předchůdci.
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Památková inspekce ministerstva kultury odhalila nedostatky při přípravě a povolování I. etapy úprav náměstí Republiky v Plzni. Týkají se historické dlažby, mobiliáře i osvětlení. Na pochybení upozorňoval také Národní památkový ústav, podle nějž byl projekt uspěchaný. Město už dříve kritiku odmítlo.
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Tragický příběh osmadvacetileté lékařky otřásl celým Českem. Mladou ženu připravil o život její kolega a dnes už bývalý primář Domažlické nemocnice. Ve věznici si odpykává 28letý trest. Nic už ale rodině nevrátí milovanou Míšu. Její památku teď připomíná nová kaplička u Brnířova na Domažlicku.
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Ve věku třiapadesáti let zemřel paleontolog Josef Pšenička. Zprávu o jeho úmrtí zveřejnilo Západočeské muzeum v Plzni, kde pracoval bezmála 30 let. Budovu muzea zahalil černý prapor. Jeho odchod šokoval jeho blízké i veřejnost. Ještě před pár dny se ucházel o hlasy voličů v komunálních volbách.
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Tak takhle teda ne, vzkazují obyvatelé plzeňské Máchovky řidičům, kteří svými zaparkovanými auty brání ve výhledu do křižovatky. Po letáčcích za stěrači jim auta obkreslili křídou. Podle místních to zabralo. Strážníci ale připomínají, že příště se mají lidé obrátit rovnou na ně.
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Výkonná rada ODS odebrala licenci místnímu sdružení Plzeň - Slovany. Důvodem je v situace na druhém plzeňském obvodu. Z osmi zvolených zastupitelů vstoupila polovina do koalice s ANO a dalšími stranami, zbytek zamířil do opozice.
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Odhadem 2000 lidí v Plzni se ve středu sešlo na náměstí Míru, aby podpořilo veřejnoprávní média a vyjádřilo svůj nesouhlas s radikální změnou ve financování České televize a Českého rozhlasu, kdy by jejich provoz měl krýt státní rozpočet. Záměr kritizují odborníci, opozice i nemalá část veřejnosti.
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