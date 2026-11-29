Kimi Antonelli se po kvalifikaci v Lusailu vracel do boxů s druhým časem. Na mistra světa, který už nemusí nic, to není špatné sobotní odpoledne. Do vysílačky ale mluvil někdo úplně jiný než spokojený šampion. „O tomhle si musíme promluvit. Když o něco poprosím, prosím, udělejte to. Je mi to jedno,“ vyřídil svému závodnímu inženýrovi Peteru Bonningtonovi.
Přání, které Mercedes slyšel a nesplnil
Antonelli nechtěl vyjet na rozhodující pokus jako první. Kdo vede skupinu, nemá před sebou auto, za kterým by se na rovince schoval do závětří, a přichází o čas zadarmo. Přesto jel v čele všech deseti vozů. Na pole position nakonec ztratil 0,128 sekundy a vyhrál ji jeho týmový kolega George Russell, nejrychlejší ve všech třech částech kvalifikace.
Sám přiznal, že to celé nespadlo z nebe jen kvůli pořadí. Ve druhém sektoru se trápil celou kvalifikaci. „Jen jsem nechtěl jet první. A nakonec jsem první byl, takže to s nimi musím projít a zjistit, proč se tak rozhodli,“ řekl pak už klidněji.
Toto Wolff rozhodnutí nezapíral. Antonelli si o jinou pozici řekl předem a tým udělal opak, protože se bál, že by jezdec na konci fronty nestihl začít měřené kolo. Šéf Mercedesu zároveň připustil, že se mezi přáním jezdce a jistotou týmu musí najít lepší rovnováha. Slíbeno prý ale Antonellimu nic nebylo.
Titul už nikdo nevezme, dvojka je pořád na stole
Právě proto má tahle hádka větší váhu než jedno zkažené kolo. Antonelli slaví titul od konce října, pojistil si ho čtyři závody před koncem. Russell naopak pořád něco honí. V pořadí jezdců má 264 bodů, stejně jako Lando Norris, tři body chybějí na Lewise Hamiltona a čtyřicet na druhého Maxe Verstappena. Do konce sezony zbývá Katar a Abú Zabí.
Právě Verstappen po něm navíc šel nejtvrději. Před týdnem po vítězství v Las Vegas o něm prohlásil, že je hluboko pod jeho úrovní. Russella to podle jeho slov pobavilo a odpověděl šestou pole position sezony, zatímco Verstappen vyráží až šestý, dokonce za týmovým kolegou Isackem Hadjarem.
Wolff nechce příkazy, o pomoci ale mluvit bude
Nabízí se otázka, zda má mistr pustit kolegu, který body potřebuje víc. Wolff týmovou režii odmítl: vyhrát chce každý a Mercedes nikomu nehodlá brát vítězství. V další větě ale dodal, že se v neděli bude probírat, které scénáře by Russellovi pomohly, „aniž by to Kimimu vzalo slávu“.
Na papíře to zní smířlivě. Pro jezdce, který v sobotu žádal o drobnost a neuspěl, je to pozvánka k dalšímu rozhovoru. Antonelli přitom útočí na desátou výhru sezony, v Kataru vyhrál všechny tři tréninky a nic nenasvědčuje tomu, že by přijel dělat doprovod.
Mercedes bude mít na papírech i druhou rozbušku. Na jedné sadě pneumatik se smí odjet nejvýš 27 kol, závod jich měří 57, takže každý musí do boxů aspoň dvakrát. Když pojedou dvě podobně rychlá auta za sebou, jedno zastaví dřív a druhé počká. O pořadí bude znovu rozhodovat tým. V 17 hodin, kdy zhasnou červená světla, proto bude stát za pozornost hlavně to, komu tentokrát vyhoví.
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[1] ESPN – Antonelli žádá rozbor kvalifikace, vyjádření Wolffa; [2] ESPN – kvalifikace v Kataru; [3] ESPN – spor Russella s Verstappenem; [4] Sport.cz – před Velkou cenou Kataru; [5] ESPN – pořadí jezdců.