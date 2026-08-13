Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
6 min

Vedle černé díry vzniká materiál budoucích světů. Webb našel vodu tam, kde měla mít problém přežít

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Centrum Mléčné dráhy si obvykle představujeme jako místo, kde vládne gravitace supermasivní černé díry, prudké záření a prostředí nepříliš přátelské ke složitější chemii. James Webb Space Telescope teď ukázal něco mnohem zajímavějšího.
Vedle černé díry vzniká materiál budoucích světů. Webb našel vodu tam, kde měla mít problém přežít

Vedle černé díry vzniká materiál budoucích světů. Webb našel vodu tam, kde měla mít problém přežít

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
Reklama
Další články z Kód Enigma
Opotřebovaná chrupavka se začala obnovovat. Vědci možná našli „brzdu“, která dnes kloubům brání v regeneraci
Opotřebovaná chrupavka se začala obnovovat. Vědci možná našli „brzdu“, která dnes kloubům brání v regeneraci
Stačí půl hodiny dvakrát týdně. Tento typ cvičení vyšel věda doporučuje pro kvalitnější spánek
Stačí půl hodiny dvakrát týdně. Tento typ cvičení vyšel věda doporučuje pro kvalitnější spánek

Když se řekne pohyb pro lepší spánek, člověk si nejspíš představí běh, svižnou chůzi nebo pořádný trénink v...

Otec moderní detektivky po sobě zanechal jednu nevyřešenou záhadu: Jak opravdu zemřel Edgar Allan Poe?
Otec moderní detektivky po sobě zanechal jednu nevyřešenou záhadu: Jak opravdu zemřel Edgar Allan Poe?

Vymyslel literárního génia, který dokázal z několika nepatrných stop rekonstruovat zločin, a položil tím...

Na Marsu našli minerál, z něhož vznikají rubíny. Jenže podle chemie tam skoro neměl být
Na Marsu našli minerál, z něhož vznikají rubíny. Jenže podle chemie tam skoro neměl být

Perseverance namířil laser na několik nenápadných světlých kamenů roztroušených po okraji kráteru Jezero....

Léčba na vysoký cholesterol mimoděk odstranila z krve PFAS i mikroplasty. Má to ale jeden háček
Léčba na vysoký cholesterol mimoděk odstranila z krve PFAS i mikroplasty. Má to ale jeden háček

Přístroj měl z krve pacientů odstranit především nežádoucí lipoproteiny. Když ale vědci začali zkoumat, co...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

KodEnigma.cz se věnuje zajímavostem napříč obory – od přírody a historie přes vědu, vesmír až po záhady a nečekané objevy. Články otevírají témata, která dokážou překvapit, inspirovat i přimět k zamyšlení. Silnou stránkou webu je pestrost – jednou narazíte na příběhy dávných civilizací, jindy na...

Všechny články tohoto autora →
Kód Enigma
Další články z kategorie Vesmír
Zobrazit více
ZajímavostiVědaVesmír
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.