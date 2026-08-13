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Student si přinesl na písemku Nintendo 3DS místo kalkulačky. Učitel mu to povolil a dostal známku 2+Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Uživatel sdílel na Redditu příběh, který za pár dní obletěl herní média po celém světě. Na písemku z ekonomiky si přinesl modifikované Nintendo 3DS s aplikací Mario Calculator, učitel ho povolil.
Test, škola, Nintendo 3DS
Zdroj: Koblizek361 (Reddit)
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