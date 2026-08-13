Los turnaje v Cincinnati postavil Plíškovou proti Bejlek, na vítězku čeká Krejčíková

Western & Southern Open patří mezi poslední velké turnaje před US Open a letos nabídne hned v úvodním kole souboj, který by slušel i pozdějším fázím pavouku. Karolína Plíšková, která se po operaci kotníku vrací do zápasového rytmu, proti dvacetileté Sáře Bejlek, jež prožívá průlomovou sezonu s titulem z Abú Zabí a kariérním maximem na 34. místě žebříčku. Dvě hráčky pod českou vlajkou, dvě úplně jiné kapitoly kariéry, a na konci čeká grandslamová šampionka Barbora Krejčíková.
Proč zrovna tenhle duel
Cincinnati používá 96členný singlový pavouk. Nasazené hráčky vstupují až do 2. kola s volným losem, nenasazené musí do akce okamžitě. Krejčíková figuruje na oficiálním seznamu WTA jako nasazená č. 23, její úvodní sekce pavouku tak obsadily právě Plíšková s Bejlek. Žádná z nich volný los nemá. Vítězka jejich duelu postoupí přímo na Krejčíkovou, která bude čerstvá a odpočatá, zatímco její soupeřka už bude mít v nohách náročný zápas.
Strukturální výhoda? Jednoznačně. Krejčíková navíc přijíždí po athénském titulu a vítězné sérii, takže do turnaje vstoupí v rozehraném režimu i bez úvodního kola.
Generační střet s čerstvou historií
Na papíře nejde o typický duel zkušenosti proti mládí, kde je favorit jasný. Bejlek letos vystřelila: levoruký, variabilní styl jí vynesl první titul na okruhu a stabilní místo v první čtyřicítce. Plíšková se po zdravotní pauze znovu chytila a v červnu v Nottinghamu Bejlek porazila, otočila ze setu dolů. Ten zápas je zatím nejpevnějším vodítkem pro odhad čtvrtečního nebo pátečního duelu.
Přesný čas a kurt organizátoři v době uzávěrky článku ještě nezveřejnili. Hlavní soutěž startuje ve čtvrtek 13. srpna, 1. kolo pokračuje i v pátek. Oficiální denní rozpis se průběžně aktualizuje.
Třináct Čechů v jednom turnaji
Cincinnati není jen o jednom českém duelu. Otevřené oficiální seznamy ukazují minimálně třináct českých singlistů napříč oběma okruhy:
- WTA: Nosková (nasazená č. 6), Krejčíková (23), Bouzková, Siniaková, Bartůňková, Bejlek, Valentová, Vidmanová (wild card), Plíšková
- ATP: Lehečka (nasazený č. 9), Menšík (14), Macháč, Kopřiva
Lehečka i Menšík mají stejně jako Krejčíková volný los. Lehečka čeká na vítěze dvojice kvalifikant–Berrettini, Menšík na výherce zápasu Svajda–Bellucci. Ani jeden z nich nefiguruje ve čtvrtečním ATP rozpisu, jejich první zápasy přijdou na řadu až v dalších dnech.
Poslední velká generálka před US Open
WTA označuje Cincinnati za největší přípravný turnaj hardového swingu před grandslamem v New Yorku. Pro Krejčíkovou, Plíškovou i Bejlek jde o poslední opravdový test zápasové i fyzické připravenosti v hlavním hardovém rytmu sezony. Výsledky tady napoví víc než cokoli, co se odehrálo na antuce nebo trávě.
Podle nás je právě tohle důvod, proč český duel v 1. kole přesahuje běžnou kuriozitu „krajanka na krajanku“. Kdo z trojice Plíšková, Bejlek, Krejčíková projde dvěma koly, získá nejen body, ale hlavně zápasovou jistotu do posledních dvou týdnů před Flushing Meadows.
Čtvrteční ráno v Cincinnati rozhodne, která česká příběhová linka, comebacková, nebo akcelerační, dostane šanci pokračovat proti grandslamové šampionce. A Krejčíková bude u kurtu sledovat každý míč.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář