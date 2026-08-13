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Do bytovky v Jihlavě se pokusil vloupat zloděj. Poznáte člověka na fotografii?

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Policisté v Jihlavě šetří pokus o vloupání do bytového domu, k němuž došlo ve středu 1. července v ulici Telečská. A obrací se i na veřejnost, a to kvůli identifikaci osoby na fotografii.
Do bytovky v Jihlavě se pokusil vloupat zloděj. Poznáte člověka na fotografii?

Do bytovky v Jihlavě se pokusil vloupat zloděj. Poznáte člověka na fotografii?

Zdroj: Jihlavská Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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Jihlavská Drbna
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