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Hasiči bojují s velkým požárem lesa a pole. Zasahuje obrovské množství techniky

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S rozsáhlým požárem lesa a pole bojují ve čtvrtek odpoledne hasiči poblíž Újezdce u Klatov. Byl vyhlášen třetí stupeň požárního poplachu. Požár zasáhl plochu o rozloze jednoho hektaru. Práci hasičů komplikuje větrné počasí a vedro.
Hasiči bojují s velkým požárem lesa a pole. Zasahuje obrovské množství techniky

Hasiči bojují s velkým požárem lesa a pole. Zasahuje obrovské množství techniky

Zdroj: Plzeňská Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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