Titan a Pluto sdílejí stejnou neznámou látku. Žádná molekula z databází to ale není, jde o zcela neznámou látku

Titan, největší měsíc Saturnu, a trpasličí planeta Pluto nemají na první pohled mnoho společného. Jeden obíhá v hustém dusíkovém oparu kolem plynného obra, druhý se pohybuje na okraji sluneční soustavy v teplotách kolem minus 230 stupňů Celsia. Přesto oba sdílejí atmosféru bohatou na dusík a metan, intenzivní fotochemii a povrch pokrytý organickými látkami. A teď sdílejí ještě něco: záhadný propad ve spektru odraženého světla, který tým vedený Brunem Bézardem z pařížské Observatoire de Paris zachytil ve dvou nezávislých přístrojích JWST a
publikoval v červenci 2026 v časopise Astronomy & Astrophysics. Co přesně Webb změřil
Absorpční stopa, tedy pokles intenzity světla na konkrétní vlnové délce, má střed u 5,113 mikrometru, což odpovídá 1 956 vlnočtům na centimetr. Na Titanu ji zachytily oba přístroje: spektrograf NIRSpec ukázal hloubku absorpce 5,8 procenta, přístroj MIRI pak 7,5 procenta. Na Plutu, kde měřil pouze MIRI, dosáhla hloubka zhruba 4,5 procenta. Střední poloha pásu se na obou tělesech shoduje v rámci chybových mezí: Titan 5,1125 až 5,1126 μm, Pluto 5,1128 μm.
Klíčový rozdíl je v šířce. Na Plutu je pás přibližně třikrát širší a jeho ekvivalentní šířka je zhruba dvojnásobná. To může znamenat, že jde o tutéž sloučeninu v odlišném fyzikálním prostředí (jiná teplota, jiná krystalická struktura, jiné příměsi), ale stejně dobře to může ukazovat na příbuznou směs látek se stejnou funkční chemickou skupinou.
Proč to není instrumentální chyba
Autoři věnovali značnou pozornost otázce, zda nejde o artefakt přístroje. Dva argumenty mluví silně proti. Za prvé, na Titanu stopu zachytily dva různé detektory JWST, NIRSpec a MIRI, každý s jinou optikou a kalibrací. Za druhé, NIRSpec a MIRI pozorovaly Titan z různých stran: NIRSpec mířil zhruba na odvracenou polokouli, MIRI na přivrácenou. Přesto oba zaznamenaly stejnou polohu pásu.
Důležitý je i historický kontext. Sonda Cassini s přístrojem VIMS tuto oblast prakticky neviděla, vlnová délka 5,11 μm ležela na samém okraji jeho pokrytí, kde citlivost nestačila. Webb tedy nepotvrdil starou stopu. Otevřel spektrální okno, které bylo předtím de facto nedostupné.
Kdo jsou kandidáti, a proč žádný nesedí
Bézardův tým prošel publikovaná laboratorní spektra ledů a organických látek relevantních pro chemii Titanu a Pluta. Výsledek připomíná detektivku, kde každý podezřelý má alibi:
Acetylen – nejbližší slabý pás u 1 961 cm⁻¹, ale na Plutu chybí očekávaný silnější doprovodný pás u 750 cm⁻¹ a měl by se projevit i u 4,83 μm. Benzen – čistý krystalický benzen absorbuje u 1 976–1 981 cm⁻¹, amorfní fáze u 1 966 cm⁻¹. Posun je příliš velký a na Plutu chybí doprovodný pás kolem 5,45 μm. Propadien (aleny) – chemická třída s kumulovanými dvojnými vazbami C=C=C. Polohou nejblíž, ale laboratorní data pro směsi s dusíkem a metanem jsou zatím příliš řídká. Keten – slabý pás u 1 942–1 947 cm⁻¹, jenže keten má i silný doprovodný pás u 4,81 μm, který v datech chybí.
Autoři zmiňují ještě jednu stopu: v radiačním reziduu metanolového ledu se objevuje pás u 1 957 cm⁻¹, který by mohl souviset s alenovou nebo C=C=O funkční skupinou. To by sedělo spíš na Pluto než na Titan. Žádný z kandidátů ale nesplňuje všechna kritéria najednou: polohu, šířku i doprovodné pásy.
Foto: Pixabay Co to znamená pro poznání sluneční soustavy
Největší zprávou není objev mimozemského života ani zcela nové chemické třídy. Je to něco metodicky důležitějšího: JWST dokáže změřit spektrum s přesností, která předběhla laboratorní knihovnu. Referenční databáze ledové organické chemie prostě nestačí pokrýt všechny kombinace teplot, příměsí, krystalických fází a radiačního zpracování, které na ledových světech reálně existují.
Titan a Pluto sdílejí chemické vstupy (dusík, metan, ultrafialové záření, kosmické paprsky), ale liší se v tom, jak tyto ingredience zpracovávají. Na Titanu dominují sekundární elektrony vznikající po srážkách kosmického záření s hustou atmosférou. Na Plutu proniká galaktické kosmické záření přímo do povrchových centimetrů až desítek centimetrů ledu. Výsledkem může být stejná funkční skupina zabudovaná do jinak široké směsi molekul.
Kdo to může rozluštit
Studie výslovně zmiňuje misi
Dragonfly, jejíž start NASA plánuje nejdříve na červenec 2028. Dragonfly ponese hmotnostní spektrometr DraMS, který dokáže na povrchu Titanu přímo analyzovat složení organických látek, ne měřit tutéž infračervenou stopu, ale identifikovat kandidátní molekuly jiným způsobem. Pro Pluto žádná nová mise v plánu zatím není; New Horizons zůstává jedinou sondou, která trpasličí planetu navštívila.
Paralelně musí přijít práce v pozemských laboratořích: spektra kandidátních látek ve směsích s dusíkem, testy vlivu teploty a amorfizace, radiační experimenty s ledovými koktejly. A JWST sám má naplánované širší mapování Titanu v rámci pozorovacího programu 2760, které by mohlo ukázat, zda se záhadný pás mění napříč povrchem.
Jedna vlnová délka, dvě tělesa, nula jednoznačných odpovědí. Přesně tak vypadá okamžik, kdy teleskop položí otázku, na kterou laboratoř ještě neumí odpovědět.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková