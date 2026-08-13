Nový trenér Manchesteru City vysvětlil, proč Haaland nedostane kapitánskou pásku. Střílí moc gólů

Když Manchester City 29. června 2026 oficiálně představil Enza Marescu jako nástupce Pepa Guardioly, novináři čekali otázky o herním stylu, o přestupech, o tom, jak se dá navázat na éru nejúspěšnějšího trenéra v dějinách klubu. Italský kouč ale upoutal pozornost něčím jiným. V rozhovoru citovaném deníkem The Athletic popsal zvyk, který si přinesl z Leicesteru i Chelsea: po každém vstřeleném gólu má kapitán zamířit k lavičce, vyslechnout instrukce a přenést je do týmu. U hráče, který v uplynulé sezoně nastřílel 27 ligových branek a získal třetí Zlatou kopačku v řadě, by to podle Marescy znamenalo, že by místo oslav trávil půlku zápasu u postranní čáry. A tak páska míří jinam.
Pravidlo, které mění význam pásky
Kapitánství v Marescově pojetí není pocta. Je to pracovní pozice s konkrétní náplní: být během zápasu komunikačním uzlem mezi hřištěm a lavičkou. Každý gól mění dynamiku utkání: soupeř přehodí rozestavení, otevře se prostor pro jiný pressing, změní se tempo. Trenér potřebuje v tu chvíli někoho, kdo instrukce okamžitě přenese ke spoluhráčům.
U útočníka, který dává branky s takovou frekvencí jako Haaland, se tahle role střetává s realitou. Norský kanonýr po gólu stojí v šestnáctce soupeře, obklopen spoluhráči, daleko od technické zóny. Maresca to neříká jako výtku, říká to jako logistický problém. A řeší ho tím, že pásku svěří někomu, kdo se po gólu přirozeně pohybuje blíž k lavičce.
Haaland není odstavený, jen jinak zařazený
Na úvodní tiskové konferenci Maresca veřejně potvrdil trojici lídrů: Ruben Dias, Rodri, Erling Haaland. Všichni tři tvoří oficiální skupinu vedení kabiny. Haaland v ní zůstává, jen nebude ten, kdo nosí pásku na paži.
Rozdíl oproti Guardiolově éře je v procesu, ne v personáliích. Pep v sezoně 2023/24 nechal kapitány volit kabinu a vznikla pětičlenná skupina. O rok později poprvé v kariéře kapitány určil sám a o Haalandovi mluvil jako o „budoucím kapitánovi“, který se teprve učí týmové odpovědnosti. Maresca přišel a definici posunul dál: lídr nemusí nosit pásku a nositel pásky nemusí být největší hvězda. Už v Chelsea rozlišoval mezi různými profily vůdců, někdo vede příkladem, někdo hlasem, někdo organizací prostoru. Páska patří tomu poslednímu typu.
Proč Dias dává největší smysl
Klub k polovině srpna 2026 oficiálně neoznámil, kdo bude hlavním kapitánem. Z trojice lídrů je ale Ruben Dias nejlogičtější volbou. Portugalský stoper organizuje obranu, komunikuje neustále, pohybuje se v centrální ose hřiště s přímým výhledem na lavičku. Po vstřeleném gólu spoluhráče nestojí v pokutovém území soupeře, stojí na vlastní polovině a čeká na rozehrávku.
Dias navíc kapitánskou roli v City zastával už v minulosti, když byli Kyle Walker nebo Kevin De Bruyne mimo sestavu. Není to pro něj nová pozice, jen formální potvrzení toho, co na hřišti dělá roky.
Zajímavou kartou v balíčku zůstává Phil Foden. Odchovanec akademie, celoživotní fanoušek City, čerstvý držitel smlouvy do roku 2030 a majitel dvaceti velkých trofejí ve 26 letech. Maresca o něm mluví jako o hráči „z domu“. Pokud by Rodri odešel (spekulace o zájmu Barcelony a Realu kolují, byť Maresca je veřejně odmítá jako běžný šum kolem top hráčů), Foden by byl přirozeným kandidátem na rozšíření vedení.
Co se v City mění a co zůstává
Maresca opakovaně říká, že nebude Guardiolův „copy-paste“. Chce dál dominovat, hrát vysoko na soupeřově polovině, být agresivní bez míče. Velká herní revoluce se zatím nerýsuje. Změna je spíš v detailech řízení, v tom, jak trenér chápe autoritu, komunikaci a hierarchii uvnitř týmu.
Haalandova gólová produkce se pod novým koučem nejspíš nezmění. Marescovy principy hry jsou dostatečně blízké Guardiolovým, aby norský útočník dál dostával šance ve velkém objemu. Praktičtější dopad na sezonu 2026/27 bude mít spíš Rodriho zdravotní stav (Španěl podstoupil drobnou operaci zad a prochází rehabilitací) než to, kdo nosí pásku.
Páska v Marescově City není trofej za góly. Je to pracovní nástroj. A Haaland má v rukou jiný, ten, který končí v síti.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner