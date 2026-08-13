Monika Babišová řádila na skútru a ukázala své dokonalé tělo v plavkách: Takto odvážnou ji ještě neznáte

Monika Babišová přidala další dovolenkové snímky od moře. Na jednom odpočívá v růžových bikinách, na dalším sedí na vodním skútru.
Monika Babišová zveřejnila sérii snímků a videí od moře. Už samotné načasování a kulisy v nás ale okamžitě vyvolaly otázku, jestli poblíž nebyl i Andrej Babiš. Nicméně ať tak či onak, mnoho lidí zaujalo kromě krásných záběrů i tělo vystavené v bikinách, které předvedla při jízdě na skútru. Ostatně fotky získaly mnoho srdíček, jak jsme v redakci In-Lifestyle.cz zaregistrovali, a několik komentářů, které jsou plné tleskajících a hezkých smajlíků.
Nejde jen o bikiny, zajímavá je i souhra s Babišem
Scenérie z Moničiných fotografií, které sdílela na svém Instagramu a doplnila je popiskem „Léto = moře a sluníčko… co víc si přát“, nápadně připomíná místo, odkud se jen o několik dní dřív hlásil také Andrej Babiš. Ten, jak jsme si všimli, totiž sdílel také fotky na svém Instagramu z dovolené u Středozemního moře, aniž by upřesnil přesnou destinaci. Spekulace o Řecku se tak nicméně znovu vrátily do hry, potvrzené to ale stále není.
Ve veřejném prostoru však už delší dobu platí, že Monika a Andrej Babišovi žijí odděleně. Zároveň ale úplně nezmizeli jeden druhému ze života. Ostatně i Deník před cca měsícem připomněl, že Monika letos doprovodila manžela na summit NATO v Ankaře a objevila se po jeho boku i při oficiálnějších příležitostech.
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Tiché partnerství po rozchodu? U známých párů je to běžné
Když spolu dva lidé už nežijí klasický manželský život, ale přesto dál sdílí část veřejných i rodinných rolí, nemusí to ještě automaticky znamenat, že se k sobě vrátili. Dle názoru naší redakce jde spíš o model takového tichého partnerství. Vztah už není postavený na každodenním soužití, přesto funguje v určitých vymezených situacích. A společná dovolená, pokud k ní skutečně došlo, do tohoto schématu zapadá.
U veřejně známých párů je to navíc víc znát a vidět než u běžných rodin. Každá společná fotka je jako signál, každá absence naopak působí jako určitý vzkaz. Jenže realita bývá kolikrát obyčejnější. Lidé mohou žít odděleně a přesto zvládnout cestu, rodinnou akci nebo několik dnů u moře bez potřeby cokoli víc vysvětlovat.
Letní obraz, který zůstává civilní
Vedle růžových bikin a záběrů z vodního skútru zaujala i stylizace celého obsahu. Žádná okázalá přehlídka luxusu, třeba někde v hotelu, ale spíš lehce odpočinkové záběry. To navazuje i na předchozí dovolenkové příspěvky. Na profilu je třeba i snímek ve fialových hedvábných šatech s výhledem na moře, kde jí to ohromně sluší. Je tak vidět, že umí svůj profil stavět tak, aby vytvořila obraz slušivé a klidné ženy.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Monika Babišová řádila na skútru a ukázala své dokonalé tělo v plavkách: Fanoušci jen žasnou byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.