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Proč jednomu člověku zní jazz geniálně a druhému jako hluk? Mozek se při hudbě snaží uhodnout další tón

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Když posloucháme hudbu, mozek nečeká pasivně na další tón. Neustále se snaží odhadnout, co přijde. Vědci nyní přímo v lidské sluchové kůře popsali skupinu neuronů, jejichž aktivita souvisí právě s očekáváním dalšího tónu melodie.
Proč jednomu člověku zní jazz geniálně a druhému jako hluk? Mozek se při hudbě snaží uhodnout další tón

Proč jednomu člověku zní jazz geniálně a druhému jako hluk? Mozek se při hudbě snaží uhodnout další tón

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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