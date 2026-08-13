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90 % energie spolkne ohřev vody. Jak při praní nejvíce ušetřit, a přesto mít prádlo krásně čisté

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Největší žrout elektřiny v pračce není motor, ale topné těleso. Program Eco 40-60 ho zkrotí, a ročně vám může ušetřit stovky korun.
Pračka, žena

Pračka, žena

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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