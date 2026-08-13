Lidl udělal revoluční krok. V prodejnách nepotřebujete platební kartu, vše je teď mnohem jednodušší

Konec nadvlády Visa a Mastercard? Evropa tasí novou zbraň
V červenci 2026 došlo na německém e-shopu Lidl.de k tiché revoluci. Lidl se stal vůbec prvním potravinářským řetězcem v Německu, který integroval nový evropský platební systém Wero.
Za tímto krokem stojí divize Schwarz Payment Solutions, která spadá pod mateřskou skupinu Schwarz Gruppe. Cíl je naprosto jasný. Evropa chce vytvořit vlastní, plně nezávislou platební alternativu vůči dominantním americkým kartovým asociacím a digitálním peněženkám.
Za systémem Wero stojí konsorcium European Payments Initiative (EPI), které aktuálně sdružuje 18 silných evropských bank a poskytovatelů platebních služeb. Celý systém funguje na principu okamžitých plateb přímo z účtu na účet (A2A – Account-to-Account).
Transakce probíhají bleskově prostřednictvím evropské infrastruktury SEPA Instant Credit Transfer. Uživatel tak nemusí nikam zadávat citlivé údaje ze své platební karty, protože platbu autorizuje přímo ve své bankovní aplikaci.
Jak to funguje v praxi? Thomasův nákup za 45 eur
Pro lepší představu, jak tato technologická novinka mění každodenní život, podívejme se na modelový příklad z praxe.
Zákazník Thomas z Německa, který má běžný účet u banky Sparkasse, se rozhodl nakoupit na e-shopu Lidl.de spotřební zboží v hodnotě 45 EUR. V nákupním košíku si jednoduše zvolil jako platební metodu „Wero“.
Na obrazovce počítače se mu okamžitě zobrazil unikátní QR kód. Thomas pak pouze vzal svůj chytrý telefon, otevřel aplikaci své banky Sparkasse, kód naskenoval a platbu potvrdil otiskem prstu. Hotovo.
Peníze byly během pouhých deseti sekund převedeny přímo z jeho účtu na účet Lidlu. Žádné zdlouhavé opisování čísel karet se nekonalo. Když se Thomas později rozhodl zboží vrátit, Lidl mu po obdržení zásilky poslal peníze zpět.
Díky systému Wero měl Thomas peníze na svém bankovním účtu opět v řádu několika sekund, bez obvyklého vícedenního čekání na zpracování transakce kartovou asociací.
Velká iluze o absolutní nezávislosti
Propagační materiály a některá média často prezentují Wero jako zcela autonomní evropské řešení, které je stoprocentně nezávislé na amerických technologických obrech. Skutečnost je však o něco složitější a skrývá v sobě zajímavý paradox.
Wero totiž není fyzická ani virtuální platební karta a nepředstavuje žádnou novou banku. Jedná se o softwarový platební standard a digitální peněženku, která je integrovaná přímo do stávajících aplikací spolupracujících bank.
A právě zde narážíme na skrytou závislost.
I když Wero úspěšně obchází americké kartové sítě Visa a Mastercard, technologicky je stále závislé na amerických mobilních operačních systémech Android od společnosti Google a iOS od společnosti Apple. Právě přes jejich aplikační obchody si totiž uživatelé musí bankovní aplikace do svých telefonů stahovat.
Hlasy veřejnosti a pohled odborníků
Tento technologický paradox neunikl ani pozornosti bystré veřejnosti. Slova jednoho z uživatelů diskusního fóra Hacker News mluví za vše:
Záměrně nebo ne, tento krok sice snižuje vliv amerických platebních sítí MasterCard a Visa, ale celý systém je v praxi pravděpodobně stále technologicky svázán s ověřováním zařízení od Googlu a Applu. Takže jsme jen vyměnili jednoho amerického prostředníka za druhého, píše uživatel v diskusi na Hacker News.
Zástupci obchodního řetězce však vidí v projektu obrovský krok kupředu, zejména v oblasti bezpečnosti a uživatelského komfortu.
Nicola Bracht, vedoucí divize Schwarz Payment Solutions, k integraci systému Wero v červenci 2026 uvedla: „Pro společnosti skupiny Schwarz Gruppe, kam patří i Lidl, je spuštění e-commerce verze Wero zaměřeno na bezproblémovou zákaznickou zkušenost, ochranu dat a IT bezpečnost podle nejvyšších evropských standardů. Partnerství s EPI demonstruje naše vedoucí postavení v přijímání inovací, které přinášejí prospěch našim zákazníkům a zároveň posilují evropskou suverenitu,“ říká Bracht.
Dočkáme se nového placení v České republice?
Po úspěšném startu v Německu plánuje Schwarz Payment Solutions další expanzi. Ve druhé polovině roku 2026 se má systém Wero rozšířit do e-shopů v Belgii a Francii.
Následovat by mělo také zavedení této metody pro platby na pokladnách v kamenných prodejnách Lidl.
Tuzemští zákazníci si však na tuto technologickou novinku musí nechat zajít chuť. Služba Wero aktuálně není v České republice dostupná. České banky totiž nejsou členy konsorcia EPI a celý systém v současné době podporuje výhradně platby v eurech.
Zda se situace v budoucnu změní, zůstává otázkou.
Zdroje článku: e15.cz, epicompany.eu, ffnews.com, thepaypers.com, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá