Začátkem listopadu 2026 se na Aukru objevila čirá skleněná mísa o objemu 2,4 litru. Měří zhruba 28 × 21 centimetrů a podle prodejce leží asi čtyřicet let ve stejném kartonu, ve kterém opustila sklárnu. Nikdy nepoznala troubu, nemá otluk ani prasklinu. Vyvolávací cena činila 399 Kč a aukce měla skončit 8. listopadu. V tuzemských kuchyních sloužily statisíce stejných mís, takže leckoho napadne zkontrolovat vlastní kredenc. Mnohem víc než samotné sklo však prozradí obal. Slova
Sklounion a koncernový podnik Sázava na krabici odliší kus z doby normalizace od dnešní produkce. Právě tenhle detail dělá z obyčejného nádobí doložitelný kousek československé historie. Simax ze Sázavy: jak se varné sklo dostalo do každé kuchyně
Příběh začíná v laboratoři. Podle oficiálního katalogu KAVALIER SIMAX Collection 2026 vyvinul RNDr. Miloš Volf se svým týmem v roce 1954 borosilikátové sklo. O čtyři roky později dostalo ochrannou známku SIMAX 3.3. Číslo v názvu odkazuje na nízkou tepelnou roztažnost, díky níž sklo přežije prudké změny teploty, při kterých by obyčejná sklenice praskla.
Zlom pro domácnosti přišel v roce 1968. Sázavský závod tehdy prošel modernizací, zavedl elektrické tavení a uvedl na trh lisované i foukané varné sklo s označením SIMAX heat resistant. Od té chvíle se pekáče, kastroly i zapékací mísy staly samozřejmostí. Kupovaly se k Vánocům, k narozeninám a hlavně jako svatební dar. Do nové kuchyně patřily stejně přirozeně jako hrnec na knedlíky.
Sklárna přitom měla za sebou dlouhou tradici. Historie Kavalieru sahá až do roku 1837 a ve třicátých letech pro něj Ladislav Sutnar navrhl funkcionalistický čajový servis z tepelně odolného skla. Ten dnes vlastní newyorské Muzeum moderního umění. Běžná zapékací mísa takové designové proslulosti nedosahuje. Nese ale stejný rukopis místa a technologie.
Sklounion a Sázava: nápis, který prozradí československý kus
Samotné logo Simax k datování nestačí. Značka žije dál: KAVALIERGLASS ji v Sázavě vyrábí i dnes a firma o sobě tvrdí, že je největším výrobcem borosilikátového skla na světě s tavicí kapacitou přes 220 tun skloviny denně. Mísu z roku 1978 a mísu z loňského výprodeje tak může na první pohled spojovat tentýž tvar.
Rozhodující vodítko proto nabízí obal. Podle metodiky Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou vznikl národní podnik Sklárny Kavalier v Sázavě roku 1946 a až do roku 1988 spadal pod koncern SKLOUNION k. p. OBAS. Krabice s tímto označením tedy zasazuje výrobek do předlistopadového hospodářství. Moderní obal nic podobného neobsahuje.
Při prohlídce vlastního kusu se vyplatí postupovat takto:
otočit mísu a na dně hledat ražbu Simax a Czechoslovakia, prověřit krabici, zda nese názvy „Sklounion“ či „koncernový podnik Sázava“, dohledat víko, které k mnoha tvarům patřilo, nalistovat původní návod, pokud zůstal v kartonu, proti světlu projít sklo a odhalit každou vlasovou prasklinu nebo oťuknutou hranu.
Nápis na obalu tak funguje jako rodný list. Kupující z něj vyčte stáří i původ a prodávající díky němu dokáže obhájit vyšší částku.
Kolik dnes mísa Simax z ČSSR vynese na Aukru a Bazoši
Podle stavu nabídek z 5. listopadu 2026 se použité mísy Simax na bazarech pohybovaly zhruba mezi 40 a 300 Kč. Horní hranici držely zachovalé kusy s víkem, dolní okupovaly poškrábané samotné spodky. Nepoužitá mísa z ČSSR v originálním balení startovala na 399 Kč. Jde o požadované částky, skutečnou hodnotu potvrdí až příhoz nebo zaplacená objednávka.
Zajímavé je srovnání s novým zbožím. Kaufland.cz nabízí současné výrobky Simax takto:
Kus Objem Cena Retro mísa z ČSSR, nepoužitá, v krabici (Aukro) 2,4 l 399 Kč (vyvolávací) Nová kulatá mísa s víkem Simax 6106/6116 1,5 l 282,33 Kč + 79 Kč poštovné Nová oválná mísa s víkem Simax 7026/7036 2,4 l 735,31 Kč + 89 Kč poštovné
Z tabulky vyplývá paradox. Nedotčený kus ze sedmdesátých či osmdesátých let může vyjít levněji než čerstvě vyrobená mísa stejného objemu. Kdo sbírá, získá k funkčnímu nádobí ještě dobový obal a příběh. Kdo prodává, měl by se řídit podobnými aktivními i ukončenými nabídkami, oddělit použité kusy od nepoužitých a stav popsat do posledního škrábance.
Nejvyšší částky v nabídkách se opakovaně pojily s kombinací nepoužitého stavu, kompletního víka a původní krabice, ideálně s návodem uvnitř. Pevný ceník přitom neexistuje. Poškozená mísa v kartonu snadno prohraje s pěkným používaným kompletem. Pokladem se tak stává hlavně dobře doložený nález z babiččiny skříně, jehož hodnotu podpírá dokumentace.
K prodeji poslouží Aukro, kde lze cenu otestovat aukcí; rychlejší obrat nabízí Vinted nebo Bazoš. Kdo dá přednost novému zboží přímo od výrobce, najde podnikovou prodejnu KAVALIERGLASS v Sázavě ve Sklářské ulici.
Proč retro hrnky stojí tisíc a skleněná mísa stokoruny
Vlna nostalgie po socialistickém designu je skutečná. Petr Horáček pro CNN Prima NEWS v září 2026 uvedl, že vybrané hrnečky z éry ČSSR se prodávají až kolem tisíce korun. Kupují je hlavně třicátníci a čtyřicátníci, kteří si jimi připomínají dětství, a ceny pomáhají šponovat sociální sítě.
Zapékací mísa stojí v téže vlně o něco níž. Hrnek láká dekorem, konkrétní porcelánkou a sběratelskou módou, kdežto čiré sklo bez ozdob se vyrábí dodnes a v obchodech ho lze koupit kdykoli. Konkurence nového zboží tlačí strop dolů. Podle nás ale právě proto stojí za pozornost: vstupní cena je nízká a nepoužité kusy v původních obalech každým rokem mizí z půd i sklepů. Pokud by zájem o československou kuchyňskou výbavu pokračoval tempem retro porcelánu, dá se čekat, že kompletní kusy s nápisem Sklounion zdraží jako první.
Do trouby i po čtyřiceti letech: jak se starým Simaxem zacházet
Borosilikátové sklo obsahuje vysoký podíl oxidu křemičitého a boritého. Podle portálu Kudy z nudy, který materiál představoval v souvislosti s výstavou věnovanou borosilikátovému sklu, se proto při zahřátí roztahuje mnohem méně než běžné sodnovápenaté sklo a lépe snáší náhlé teplotní skoky. Kavalier navíc lisované výrobky povrchově tvrdí, takže v nich vzniká tlakové napětí chránící před mechanickými i tepelnými šoky.
Současné instrukce pro použití od KAVALIERGLASS uvádějí, že zapékací mísy Simax snesou všechny typy trub včetně mikrovlnných a horkovzdušných. Na starý kus lze tato pravidla vztáhnout tehdy, když sklo nemá praskliny, otluky ani hluboké rýhy. Dochovaný původní návod má v takovém případě přednost.
Výrobce doporučuje:
nádobu zahřívat i chladit postupně, do horké mísy nikdy nelít studenou vodu, rozpálené sklo nepokládat na chladnou ani vlhkou plochu, vynechat písek, drátěnku a další abrazivní prostředky.
Dnešní Simax zvládne myčku. U sběratelského exempláře se vyplatí šetrné ruční mytí, protože každý mikroškrábanec ubírá z ceny. Nepoužitou mísu v krabici je lepší nechat ve skříni.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková