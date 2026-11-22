Ženy v pokušení, FOTO: © Falcon, distr. TV Nova Ženy v pokušení, FOTO: © Falcon, distr. TV Nova Ženy v pokušení, FOTO: © Falcon, distr. TV Nova Ženy v pokušení, FOTO: © Falcon, distr. TV Nova Ženy v pokušení, FOTO: © Falcon, distr. TV Nova Ženy v pokušení, FOTO: © Falcon, distr. TV Nova Ženy v pokušení, FOTO: © Falcon, distr. TV Nova Ženy v pokušení, FOTO: © Falcon, distr. TV Nova Ženy v pokušení, FOTO: © Falcon, distr. TV Nova
Česká komedie Ženy v pokušení (2010) přilákala do kin přes milion diváků a stala se prvním snímkem, který režisér Jiří Vejdělek natočil podle vlastního námětu. Přestože k filmu vznikla píseň Slunce v duši od kapely Nightwork s videoklipem plným filmových záběrů, v samotném snímku nakonec vůbec nezazní. Vilmin pohřeb se odehrává ve Strašnickém krematoriu, scéna s otevřenou rakví v obřadní síni ale obsahuje filmovou chybu. A na plátně nezůstalo jen u herců, do jedné krátké scény promluvil i sám Vejdělek. Tři generace žen očima režiséra
Příběh se točí kolem čtyřicátnice Heleny (Lenka Vlasáková), uznávané odbornice na manželské problémy, která jednoho dne přistihne vlastního manžela při nevěře. Pomocnou ruku se jí snaží podat dvacetiletá dcera Laura (Veronika Kubařová) a svérázná matka Vilma (Eliška Balzerová), bývalá herečka, obě ale samy řeší vlastní milostné peripetie.
Pro Vejdělka šlo o čtvrtý celovečerní film, poprvé se však pustil do vlastního scénáře. Chtěl, aby to byla romantická, pikantní i citlivá komedie a zároveň hold ženám za jejich lásku, obětavost a toleranci. A taky za jejich geniální schopnost najít ve staromládeneckém bytě během tří sekund dvě čisté ponožky, které k sobě pasují.
Každou ze tří hrdinek přitom pojal po svém. Vilma si podle něj o mužích nedělá žádné iluze, a proto je šťastná. Helena si je naopak dělá a snaží se je dokonce vědecky potvrdit, a proto je nešťastná. Nejmladší Laura ještě váhá, kolik iluzí si dovolit, a rozdává lásku všem kolem, jen ne tomu nejbližšímu.
Píseň Slunce v duši ve filmu chybí
K filmu vznikla skladba Slunce v duši od kapely Nightwork a natočil se k ní i videoklip se záběry ze snímku, v samotném filmu ale píseň vůbec nezazní. Vojtěch Dyk ji pak zpíval na koncertech kapely. Kolem snímku se ostatně připravovala i muzikálová verze s hudbou Františka Soukupa ze skupiny Nightwork.
Hudební stopu přesto diváci na plátně uslyší, a to přímo v podání Balzerové. Ve scéně u ohně si totiž Vilma prozpěvuje refrén kupletu Denisy, hlavní hrdinky operety Mam’zelle Nitouche, ten o pochodu se zbraní na rameni a bubnu z oslí kůže. Na konci filmu pak tvůrci připojili speciální poděkování Jiřímu Suchému, Heleně Vondráčkové a Evě Pilarové.
Skrytý hlas režiséra i staří známí z Účastníků zájezdu
Staré známé z jiného natáčení připomněli na plátně manželé Fabiánovi. Martin Pechlát a Eva Nosálková-Leinweberová si spolu zahráli už v roce 2006 ve filmu Účastníci zájezdu. Malé překvapení si pro pozorné uši nachystal i samotný režisér. Když inspicient volá mladou Vilmu (Vlastina Svátková) na jeviště, ze zákulisí se ozývá právě hlas Vejdělka.
Natáčení v Praze i filmová chyba v krematoriu
Natáčení probíhalo v září a říjnu 2009 v Praze, v Mařenicích a v okolí Jablonného v Podještědí. Dům, ve kterém Helena bydlela, stojí na Praze 6. Do scény Vilmina pohřbu ve Strašnickém krematoriu se ale vloudila chyba. Ve skutečnosti se tam na zesnulého smí nahlédnout jen ve zvláštní místnosti a v obřadní síni je rakev vždy zavřená a na katafalku, ne otevřená jako ve filmu.
Snímek se s 1,23 milionu diváků stal nejnavštěvovanějším filmem roku 2010 a při rozpočtu 25 milionů utržil 123,8 milionu korun. Vejdělek tak patří k těm několika režisérům, jejichž film po roce 1989 překonal milion diváků. Balzerová za roli Vilmy získala Českého lva za nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli, film přidal cenu pro divácky nejúspěšnější film a nominace si vysloužili Vlasáková i Jan P. Muchow za nejlepší hudbu.
Komedii Ženy v pokušení vysílá stanice Nova v neděli 22. listopadu od 15:30.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( cs.wikipedia, filmovyprehled, csfd).