Ani barva, ani vůně. Sladkou mandarinku poznáte na první dobrou podle něčeho jiného

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Nákup citrusů v obchodě často připomíná loterii. Do sáčku si naberete hromadu lákavých plodů, ale doma po oloupání zjistíte, že jsou vysušené, trpké a plné tuhých vláken. Příčina zklamání přitom často bývá v návyku, který máme všichni: sahat po nejsytěji oranžových kusech.
Proč vás barva slupky snadno oklame
Podvědomě věříme, že co je hezké, to je i zralé a sladké. Slupka ale o chuti uvnitř vypovídá překvapivě málo. Její odstín závisí na odrůdě a hlavně na počasí, které panovalo v sadu při dozrávání. Aby se z plodu vytratil zelený chlorofyl, potřebuje strom střídání teplých dnů a studených nocí. Když se to nepovede, zůstane povrch částečně zelený, přestože dužina může být plná cukru i šťávy.
Zelenkavé tóny tedy nejsou důvodem k obavám z kyselosti. A naopak zářivá oranž žádnou sladkost nezaručuje. Pokud chcete mít při výběru jistotu, musíte se spolehnout na jiné smysly než na zrak.
Čeho si všímat na povrchu? Kvalitní plod má slupku pevnou a napnutou. Jestli je hladká, nebo výrazněji pórovitá, je jedno, množství šťávy to neovlivní. Vadí naopak zvrásnění a seschlá kůra, která prozrazuje, že mandarinka má nejlepší dny za sebou. Vyhněte se také hlubokým škrábancům, otlačeninám a tmavým skvrnám, za kterými se může schovávat počínající hniloba.
Rozhoduje váha: jednoduchý test přímo u regálu
Teď přichází to hlavní. Vezměte do každé ruky jednu mandarinku podobné velikosti a porovnejte, která z nich je těžší. Právě hmotnost je nejspolehlivějším vodítkem. Těžký plod je plný vody a přírodních cukrů, tedy šťavnatý a sladký. Mandarinky po dlouhé cestě a dnech na prodejní ploše naopak postupně vysychají a jsou nápadně lehké. Platí jednoduché pravidlo: lehký plod znamená suchou dužinu bez chuti.
Pomůže i lehký stisk. Čerstvá mandarinka klade prstům mírný odpor, je pružná a celistvá. Pokud se kůra propadá do prázdna nebo je plod houbovitý a měkký, nechte ho ležet. Uvnitř už pravděpodobně probíhá rozklad. Pevnost naopak znamená, že buněčná struktura dužiny drží pohromadě.
Třetí pomocník je čich. Zralý plod voní výrazně citrusově už přes neporušenou slupku. Když necítíte nic, byl nejspíš utržen příliš brzy, nebo aroma ztratil dlouhým skladováním. Vyšší váha spolu s dobrou vůní je téměř jistá vstupenka ke sladkému zážitku. Všimněte si i stopky: svěže zelená stopka či lístek naznačují, že plod byl sklizen nedávno. A pokud sáhnete po klementinkách, počítejte s tenčí slupkou, minimem semínek a přirozeně sladší chutí.
Dobrý nákup můžete doma zkazit. Jak ho uchovat
Úsilí vynaložené v obchodě může přijít vniveč hned po příchodu domů. Zásadní chybou je nechat mandarinky v uzavřeném plastovém sáčku. Uvnitř se sráží vlhkost, vzniká ideální prostředí pro plísně a za den dva zničí celý nákup. Plody proto ihned vyndejte a nechte je volně dýchat.
Další postup závisí na tom, jak rychle je plánujete sníst. Pokud během několika dní, stačí chladnější místo v místnosti mimo přímé slunce a zdroje tepla. Na delší dobu je nejlepší přihrádka v lednici, ideálně při teplotě kolem 5 až 8 °C, kde plodům nehrozí poškození mrazem. Vysychání i stárnutí se tam výrazně zpomalí a mandarinky si udrží chuť i šťávu mnohem déle než při pokojové teplotě.
Příště tak u regálu nejdřív zvažte, co vám leží v dlani, a teprve potom, co vidíte.
Zdroje článku: maribor24.si, akcniceny.cz, vlasta.cz, fajntip.cz
Autor článku: Nikola Fialová