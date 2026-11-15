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Katarinské řezy pro milovníky ořechů: Kakaové pláty, máslový krém s kávou a navrchu čokoládová poleva

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Na tyhle katarinské řezy si vzpomenu vždycky ve chvíli, kdy chci upéct něco slavnostnějšího, ale pořád domácího a poctivého. Mají v sobě kakaové pláty, ořechovou vrstvu, jemný máslový krém s kávou a navrch čokoládu, takže působí svátečně, ale postup není nijak záludný. Právě spojení opražených vlašských ořechů a kávy dělá z tohoto dezertu řez, který na stole nikdy neleží dlouho.
Obrázek k receptu na Katarinské řezy: výborný dezert s chutí ořechů a kávy, kterému nelze odolat

Obrázek k receptu na Katarinské řezy: výborný dezert s chutí ořechů a kávy, kterému nelze odolat

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Katarinské řezy: výborný dezert s chutí ořechů a kávy, kterému nelze odolat
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 15.11.2026 14:43

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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