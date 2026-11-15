Katarinské řezy pro milovníky ořechů: Kakaové pláty, máslový krém s kávou a navrchu čokoládová poleva

Katarinské řezy vytahuju ze sešitu většinou tehdy, když má být na stole něco svátečnějšího, ale pořád takové to domácí pečení bez zbytečných ozdob. Kakaové pláty, ořechová vrstva, máslový krém s kávou a čokoládová poleva navrch. Zní to dost slavnostně, jenže samotný postup není žádná past. Opražené vlašské ořechy s kávou tomu dávají chuť, kvůli které se tyhle řezy z talíře ztrácejí překvapivě rychle.
U nás se podobné
pekly hlavně tehdy, když měla přijít návštěva, o svátcích nebo na rodinné oslavy. Líbí se mi na nich, že vypadají pracněji, než ve skutečnosti jsou. Když si člověk práci trochu rozloží, dá se to zvládnout i během obyčejného týdne. Důležité je nepřeskočit dvě věci: zákusky ořechy předem lehce opražit a krém nechat pořádně vychladnout. Pak vrstvy sedí, jak mají, a při krájení se celý moučník nerozjíždí do stran.
Můj tip: Když katarinské řezy chystám na druhý den, nechávám je přes noc v chladu. Polevu potom krájím nožem nahřátým v horké vodě. Řez je čistší a vrstvy jsou na talíři vidět mnohem líp. Recept na ořechové katarinské řezy
Celkový čas: asi 3 hodiny 30 minut Počet porcí: 20-24 kousků Ingredience, které budeme potřebovat Kakaové piškoty – 2 pláty 10 ks vajec 10 lžic krupicového cukru 10 lžic polohrubé mouky 4 lžíce kakaa 2 lžičky prášku do pečiva špetka soli Ořechový piškot 8 ks bílků 300 g moučkového cukru 260 g nasekaných a opražených vlašských ořechů 100 g rozinek 4 lžíce rostlinného oleje 4 lžíce polohrubé mouky Máslový krém 6 ks vajec 300 g krupicového cukru 1 balíček vanilkového cukru 500 g másla 2 lžíce instantní kávy Na dokončení 200 g tmavé čokoládové polevy Postup přípravy poctivých katarinských řezů
1. Připravte si dva plechy nebo pečicí papír přibližně o velikosti
30 × 40 cm. Troubu předehřejte na 200 °C, to platí pro kakaové pláty. U takhle vrstveného moučníku se vyplatí mít mísy, papíry i stěrku nachystané předem, jinak se práce zbytečně natahuje.
2. Na první kakaový plát vyšlehejte část
bílků se špetkou soli na pevný sníh. Postupně zašlehejte cukr, potom přidejte žloutky a nakonec už jen zlehka vmíchejte mouku, kakao a prášek do pečiva. Těsto rozetřete na plech a pečte asi 15 minut.
3. Stejně připravte také druhý
kakaový plát. Po upečení nechte oba vychladnout a opatrně z nich stáhněte pečicí papír. Když jsou ještě lehce vlažné, jde to většinou bez většího trápení.
4. Troubu stáhněte na
180 °C. Vlašské ořechy nasekejte nahrubo a krátce je opražte na suché pánvi, jen aby se rozvoněly. Potom je nechte úplně vychladnout.
5. Z
8 bílků ušlehejte tuhý sníh, po částech přisypte moučkový cukr a nakonec opatrně vmíchejte ořechy, hrozinky, mouku a olej. Hmotu rozetřete na plech a pečte zhruba 20 minut, dokud povrch lehce nezezlátne. Příprava krému
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6. Na krém si nachystejte mísu nad páru.
Vejce, krupicový cukr a vanilkový cukr šlehejte nad párou, až vznikne světlejší a hustší krém. Není to hotové za půl minuty, chce to chvíli vydržet. Právě tady se rozhoduje o tom, jak jemná náplň nakonec bude.
7. Uvařený
vaječný krém nechte zcela vychladnout. V jiné míse vyšlehejte změklé máslo do pěny a po částech k němu zašlehejte vychladlý vaječný základ. Nakonec přidejte instantní kávu. Trochu krému si odložte stranou, bude potřeba na tenké potření horního plátu.
8. Na tác nebo plech položte první
kakaový plát. Natřete na něj rovnoměrně polovinu kávového krému. Přidejte ořechovou piškotu a jemně ji přitlačte, jen tolik, aby si vrstvy sedly.
9. Na ořechovou vrstvu rozetřete zbytek
krému a přikryjte druhým kakaovým plátem. Dezert lehce zatižte a dejte nejméně na 2 hodiny do lednice. Když mám čas, nechávám ho v chladu přes večer a polevu dodělávám až druhý den.
10. Po ztuhnutí potřete horní plát tenkou vrstvou odloženého
krému a přelijte rozpuštěnou čokoládovou polevou. Nechte ji zpevnit a potom moučník krájejte ostrým nožem na řezy.
11. Hotové
katarinské řezy podávejte dobře vychlazené, nejlépe až po několika hodinách odležení. V lednici vydrží bez problémů 2 až 3 dny. Jen je mějte zakryté, aby neoschly a nenatáhly vůně z okolí. Foto: Cooky.cz, Řezy podávejte řádně vychlazené. Ještě pár rad na závěr ke katarinským řezům Pokud chcete jemnější chuť, hrozinky předem krátce namočte do teplé vody nebo do rumového aroma. Ořechy musí po opražení opravdu vychladnout, teplé by sníh zbytečně srazily. Na krájení se hodí delší ostrý nůž. Mezi řezy ho otřete, poleva i krém pak zůstanou čistší. Když mají řezy vypadat slavnostněji, posypu boky jemně mletými ořechy. Vypadá to upraveně a navíc se tím schovají malé nerovnosti po roztírání krému.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková