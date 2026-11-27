Je 30. července 1915, Atlantik nedaleko irských břehů. Německá ponorka U-28 pod velením Georga-Günthera von Forstnera právě poslala ke dnu britský parník Iberian o prostornosti 5 223 BRT. Trup mizí pod hladinou a o chvíli později se z hlubin ozve detonace. Podle Forstnera vylétlo spolu s troskami do výšky dvaceti až třiceti metrů zvíře dlouhé zhruba dvacet metrů. Svíjelo se ve vzduchu deset, možná patnáct sekund, pak zmizelo. Tenhle výjev patří ke třem nejčastěji citovaným válečným setkáním s neznámými mořskými tvory. Všechna pocházejí od lidí, kteří veleli lodím. Od posledního z nich letos uplyne 108 let, od prvního 111, a žádné se dodnes nepodařilo uspokojivě vysvětlit.
Výbuch u Iberianu vyhodil z hlubin krokodýlího obra
Případ U-28 má mezi válečnými záhadami zvláštní postavení. Historické jádro je pevné: potopení Iberianu pod Forstnerovým velením potvrzují i námořní databáze. Samotné pozorování popsal kapitán později v německém tisku. Text otištěný roku 1933 nese příznačný titulek o „skotské mořské obludě“, kterou už dříve zahlédla posádka U-28. Digitalizovaný výtisk dnes nabízí archiv
Jagellonské knihovny.
Forstnerův popis působí až znepokojivě konkrétně. Tělo připomínalo krokodýla, mělo čtyři končetiny zakončené plovacími blánami a dlouhou, do špičky protaženou hlavu. Fotografii nikdo pořídit nestihl, protože zvíře se vynořilo jen na pár okamžiků. Velitel se proto odvolával na kresbu, kterou měl připojit k válečnému deníku ponorky.
Pro celý příběh je klíčový mechanismus, který Forstner sám nabídl. Tvora podle něj z hlubin vymrštila podmořská exploze potápějící se lodi. Válka tu doslova vyrvala z temnoty něco, co by jinak zůstalo dole. Kapitán přitom tušil, jak jeho slova dopadnou, a otevřeně přiznal, že mnozí hlášení posádky odbyli jako bajku o mořském hadovi.
Mořský had v hledáčku palubních děl HMS Hilary
O dva roky později, v květnu 1917, se podobná scéna odehrála na britské straně fronty. Pomocný křižník HMS Hilary hlídkoval v rámci protiponorkové války něco přes sto kilometrů jihovýchodně od Islandu. Muži na palubě tehdy zpozorovali na hladině tvora s černou, hladkou hlavou, dlouhým krkem a trojúhelníkovou hřbetní ploutví.
Reakce byla čistě vojenská. Posádka na neznámého živočicha zahájila palbu z palubních děl. Námořníci, kteří měli za úkol vyhledávat periskopy a nepřátelské siluety, prostě mířili na to, co jim do válečného obrazu nezapadalo.
Svědectví kapitána F. W. Deana vyšlo tiskem až roku 1930 ve vědeckém časopise Nature. Zpoždění má prozaický důvod: Hilary šla ke dnu 25. května 1917, zasažena německou ponorkou U-88, a původní lodní záznamy z doby pozorování se s ní ztratily.
VIDEO Měsíční noc, zuby a sevřená příď ponorky UB-85
Nejslavnější případ z trojice se odehrál v dubnu 1918 ve vodách mezi Irskem a Skotskem. Německá ponorka UB-85 velitele Günthera Krecha se podle později opakovaného vyprávění vynořila v noci, aby dobila baterie. Během té rutinní operace ji měl napadnout tvor s obrovskýma očima, rohatou či tvrdou lebkou a zuby, které se leskly v měsíčním světle. Údajně se ovinul kolem přídě a plavidlo poškodil. Posádka po něm pálila z ručních zbraní.
Popis zachycuje vše, co dělá válečné námořnictvo zranitelným: tmu, vynořený trup, unavené muže na hlídce a technickou závislost na bateriích, kvůli níž ponorka nemohla zůstat pod vodou. Krech se svými muži pak padl do britského zajetí a právě zajatecké výpovědi měly podle tradice monstrum dostat do oficiální roviny.
Stanice Prima ZOOM ve svém dřívějším textu o dokumentu Záhady světových válek otevřela i folklorní stopu. V oblasti Irského moře se po generace vyprávělo o Beisht-yn-Kione-Dhoo, „tvoru z Černé hlavy“, jemuž manští rybáři podle místních zvyků obětovali rum. Pověst a válečná výpověď se tu potkávají na stejném kusu moře.
Tři posádky, tři netvoři: co se z nich dochovalo
Vedle sebe postavené případy ukazují, jak různorodá svědectví válka přinesla:
Případ Datum Místo Popsaný tvor Co zůstalo U-28 30. 7. 1915 Atlantik u Irska asi 20 m, krokodýlovitý, čtyři končetiny s blánami Forstnerův text z tisku 1933, zmínka o kresbě HMS Hilary květen 1917 jihovýchodně od Islandu hadovitý, černá hlava, dlouhý krk, hřbetní ploutev Deanův popis v Nature 1930 UB-85 duben 1918 irsko-skotské vody velké oči, tvrdá lebka, zuby, útok na příď převyprávění připisované Krechovi
Z tabulky vyplývá, že se stavba těla jednotlivých tvorů zásadně liší. Čtyřnohý obr, štíhlý had s ploutví a útočník se zuby sotva patří k jednomu druhu. Pokud mají svědci pravdu, severní Atlantik ukrýval víc než jednu neznámou bytost.
Takový závěr přitom nevybočuje z moderního poznání tolik, jak by se mohlo zdát. Podle
NOAA Ocean Exploration zůstává většina oceánu málo prozkoumaná. Odhady mluví o 700 000 až milionu mořských druhů a mapy dna neprozradí, co žije ve vodním sloupci nad ním. Pro dlouho opomíjené obry existuje i precedens: obří krakatice, jejíž samice dorůstají zhruba třinácti metrů, byla poprvé vyfotografována živá ve svém prostředí až v roce 2004 a nafilmována roku 2012.
Proč se monstra objevila zrovna v letech světové války? Podle nás tu sehrály roli okolnosti, které mír nenabízí. Exploze torpéd a min otřásaly vodou v hloubkách, kam dřív žádný člověk nezasahoval. Lodní šrouby a motory plnily moře hlukem, a i když jejich vliv na hlubinné živočichy zůstává spíš domněnkou kryptozoologů, válečné moře bylo nesrovnatelně hlučnější než to předválečné. K tomu se přidaly noční služby, vyčerpané hlídky a rozkaz hlásit cokoli podezřelého, protože za každým stínem mohl číhat nepřítel. Ozbrojení svědci, kteří po neznámu rovnou stříleli, z námořnických historek udělali vojenská hlášení.
Co do válečného příběhu nezapadá
Několik dohledaných skutečností se s rámcem o vylákaných tvorech rozchází. Námořní záznamy vysvětlují ztrátu UB-85 jinak: podle
uboat.net ponorka při pokusu uniknout palbě britského hlídkového drifteru Coreopsis nabrala vodu nedovřeným poklopem a musela se vynořit. Všech 34 mužů přežilo. Odborná studie historika Innese McCartneyho vede ztrátu na souřadnicích 54°47′ s. š. a 05°27′ z. d. jako čistě vojenskou. Sám McCartney považuje příběh o monstru za námořnickou legendu rozšířenou médii. Původní Krechův výslechový protokol s popisem tvora se dohledat nepodařilo.
Vrak ponorky třídy UB III, na který narazili technici SP Energy Networks v říjnu 2016 při průzkumu trasy kabelu Western Link u Wigtownshiru, může patřit UB-85, ale stejně dobře sesterské UB-82. Ani deset let po nálezu se nepodařilo najít autoritativní potvrzení jeho identity. Nová dobová svědectví také nepřibývají. Po nálezu vraku se rozšířila hlavně převyprávění starého příběhu.
U krokodýlovitého tvora z U-28 hraje proti doslovnému výkladu zoologie. Krokodýl mořský obývá indopacifickou oblast od jihovýchodní Asie po severní Austrálii a chladné vody u Irska leží daleko za hranicemi jeho areálu. Spojení tvora z UB-85 s manskou pověstí o Beisht-yn-Kione-Dhoo rovněž zůstává jen nabízenou možností. Ve vodách Jadranu, kde sloužili rakousko-uherští námořníci včetně Čechů, se srovnatelný případ dohledat nepodařilo.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková