Majora Kalaše v detektivce Na kolejích čeká vrah (1970) poprvé nehrál Rudolf Hrušínský, ale Jiří Sovák. A banka, ve které se točily scény s trezorem, má dnes zcela jiné využití – sídlí v ní prodejna Lidl, která původní dveře trezoru musela na pokyn památkářů zachovat.
Výměna majora Kalaše i improvizovaná hláška
Major Kalaš (Jiří Sovák) vyšetřuje s mladým kolegou Karlíčkem (Jaromír Hanzlík) výbuch poštovního vagonu, ze kterého zmizelo pět milionů korun, i vraždu náhodné svědkyně nedaleko trati. Podezření nejdřív padne na jediného přeživšího z ozbrojeného doprovodu, zraněného poručíka Lenka (Radoslav Brzobohatý), jenže stopy postupně vedou do samotné banky.
Hrušínský totiž po roce 1968 nesměl z politických důvodů před kameru, a tak roli po něm převzal Sovák. Podle svědectví Květy Fialové nesl Hrušínský tuhle výměnu těžce, protože vztahy mezi oběma herci byly dlouhodobě špatné.
Sovák pojal postavu záměrně jinak než jeho předchůdce a vnesl do ní výrazný humor. Do filmu dokonce sám přidal hlášku „pic kozu do vazu“, která zazní celkem čtyřikrát a tu poslední pronese mladý Karlíček. Na jiný tón vsadil i režisér Josef Mach, jenž se chtěl odlišit od temnějších adaptací Petra Schulhoffa a zvolil svižnější, akčnější pojetí.
Úplně jiný pachatel i proležená role
Filmový scénář napsal Mach společně s Jiřím Markem podle románu Eduarda Fikera Série C-L z roku 1958, jehož název sloužil i jako jedna z pracovních verzí snímku. Tvůrci se ale od knihy výrazně odchýlili a změnili dokonce samotného pachatele. Fiker už výsledek posoudit nemohl, zemřel totiž v osmapadesáti letech, devět let před premiérou.
Netradiční úlohu dostal Radoslav Brzobohatý. V dřívějších filmech série hrál Kalašova blízkého spolupracovníka, tentokrát se však proměnil v hlavního podezřelého. Prakticky celou svou roli v přítomném čase navíc proležel v nemocnici nebo v sanitním vagoně a na nohou se objevil jen ve vzpomínkových záběrech.
Vrtulník, se kterým údajně utekl pilot
Pozoruhodnou historii má policejní vrtulník Mi-1M polské výroby, který se objeví v úvodu filmu. Původně se testoval jako sanitní stroj s vnější gondolou pro pacienty, kvůli hluku se ale v praxi nepoužíval. V roce 1965 s tímto konkrétním strojem údajně emigroval pilot Jan Němec, který na Břeclavsku místo kontroly vedení zamířil přes celé Rakousko a po více než třech stovkách kilometrů přistál v Bavorsku. Vrtulník se po třech týdnech vrátil do Československa a pilota odsoudili v nepřítomnosti ke dvěma letům vězení.
Hned první záběr filmu pak patří parní lokomotivě řady 477.0 zvané Papoušek, které tehdy zbývalo už jen šest let do vyřazení ze služby.
Cerhenice, Příkopy i trezor v supermarketu
Většina vlakových scén se točila na železničním zkušebním okruhu v Cerhenicích. Pro interiéry banky otevřela filmařům svou centrálu na pražských Příkopech Státní banka československá a nemocniční záběry vznikaly v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Štáb vyrazil i do nedaleké Radimovy ulice na Praze 6.
Scény s trezorem vznikaly také v bývalém paláci Československé obchodní banky na rohu Na Příkopě a Panské, kde v roce 2022 otevřel prodejnu Lidl. Přestože snímek vznikal na začátku normalizace, oslovují kolegové Kalaše střídavě „pane majore“ a „soudruhu majore“.
Detektivku Na kolejích čeká vrah vysílá stanice FILMBOX+ One v sobotu 28. listopadu od 6:05.
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Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (cs.wikipedia, filmovyprehled, csfd).