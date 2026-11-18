Na první pohled žádná velká paráda, prostě buchta na plech. Jenže po nakrojení je hezky měkká, voní po likéru a s čokoládou nahoře mizí dost rychle. Na plechu je dřív hotová než klasická bábovka ve formě, těsto zůstane příjemně vláčné a čokoládová poleva s vlašskými ořechy a kokosem z ní udělá moučník, který se dá bez rozpaků dát ke kávě i návštěvě. A všechno se měří obyčejným hrnkem o objemu 250 ml, takže váha může klidně zůstat zastrčená vzadu ve skříňce.
Tenhle recept mám ráda hlavně proto, že je
a nesnaží se tvářit jako něco složitého. Základ je domácí jednoduchý bábovka na plech, jen jsem ji časem začala dělat dvoubarevně a do těsta hrníčková přidávám trochu vaječného likéru. Není ho tam moc, ale stačí, aby moučník dostal jemnější vůni a trochu svátečnější chuť. Plech má navíc svoje kouzlo. Nic se nevyklápí, nic se nemusí opatrně dolovat z formy, jen se občas koukne do trouby a pak přijde na řadu špejle.
Můj tip zní: Rozinky namočte do rumu aspoň půl hodiny předem. V těstě pak nejsou tvrdé ani suché a buchta má plnější chuť. Když peču i pro děti, rum vynechám a rozinky zaliju horkým čajem. Recept na dvoubarevnou buchtu s vaječným likérem
Doba přípravy: 20 minut Doba pečení: 30 minut Teplota trouby: 180 °C Počet porcí: 16 až 20 kousků Ingredience, které budeme potřebovat 2 hrnky polohrubé mouky 1 hrnek cukru krupice 1/2 hrnku mléka 1/2 hrnku oleje 2 až 3 vejce 1/4 hrnku vaječného likéru 1 balíček prášku do pečiva 2 lžíce kakaa 3 lžíce rozinek 3 lžíce rumu na namočení rozinek Čokoládová poleva a posypání 100 g hořké nebo mléčné čokolády 50 g másla 2 lžíce nasekaných vlašských ořechů 2 lžíce strouhaného kokosu Postup přípravy dvoubarevné buchty s vaječným likérem
1. Začněte rozinkami. Nasypte
rozinky do malé misky, přelijte je rumem a nechte stát. Mezitím si zapněte troubu na 180 °C. Plech vymažte tukem a vysypte strouhankou nebo hrubou moukou.
2. Do větší mísy rozklepněte
vejce, přidejte cukr a všechno krátce promíchejte metličkou nebo vařečkou. Není nutné dlouhé šlehání, směs se má hlavně spojit.
3. Přilijte
olej, mléko a vaječný likér. Likér těsto zjemní a dodá mu lehkou slavnostní vůni, přitom nepřebije ostatní chutě. Zdroj: Konstantin Ryabitsev from Montréal, Canada, Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0, Likér těsto zjemní a přidá má slavnostní vůni
4. Přisypte
polohrubou mouku a prášek do pečiva. Promíchejte na hladké těsto. Nakonec vmíchejte scezené rozinky. Pokud v misce zůstane trochu rumu, lžíce se může nalít i do těsta.
5. Menší část těsta oddělte do druhé misky a vmíchejte do ní
kakao. Světlé i kakaové těsto by mělo být podobně husté. Když tmavá část moc ztuhne, přidejte lžíci mléka.
6. Na připravený plech střídavě lijte
světlé těsto a kakaové těsto. Nemusí to být úhledné. Stačí hromádky vedle sebe nebo nepravidelné pruhy, v troubě se vzor ještě trochu spojí.
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7. Plech dejte do trouby a pečte přibližně
30 minut. Ke konci pečení zkuste špejli. Když ji vytáhnete suchou, moučník je hotový. V hlubší formě by potřeboval víc času, na plechu je oproti klasické bábovce upečený výrazně rychleji.
8. Upečenou buchtu nechte pár minut chladnout. Mezitím rozpusťte
čokoládu s máslem ve vodní lázni. Dá se to udělat i v kastrůlku, ale opravdu opatrně, aby se čokoláda nepřipálila a poleva zůstala hladká.
9. Ještě vlažný moučník přelijte
čokoládovou polevou a hned posypte vlašskými ořechy a kokosem. Posyp se do polevy lépe chytí a při krájení pak tolik neopadává.
10. Před krájením nechte buchtu úplně vychladnout. Hodí se ke kávě, k čaji i jako obyčejná svačina. V uzavřené dóze vydrží
2 až 3 dny a druhý den bývá často ještě o něco lepší. Pár rad a tipů hospodyňky na závěr Pokud chcete výraznější mramorování, projeďte obě těsta na plechu jednou špejlí. Jen to nepřežeňte, jinak se světlá a tmavá část slijí dohromady. Na polevu se dá použít hořká i mléčná čokoláda, případně obě dohromady. Výsledek bude jemnější a dětem většinou chutná víc. Rozinky nejsou povinné. Kdo je nemá rád, může místo nich přidat do těsta nahrubo nasekané ořechy. Když má buchta vypadat trochu slavnostněji, přidám přes tmavou polevu ještě tenké proužky bílé čokolády. Je to drobnost, ale na tácu udělá svoje.
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