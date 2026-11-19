Pohřebiště Sutton Hoo leží asi pět kilometrů od městečka Woodbridge na východě Anglie. Pod největší mohylou tu na počátku 7. století spustili do země celou loď, uprostřed vybudovali komoru a naplnili ji zbraněmi, zlatem a stříbrným nádobím ze vzdálené Byzance. Vše svědčí o králi Východní Anglie. Žádná z věcí ale neprozrazuje jeho jméno. Sutton Hoo připomíná detektivku, ve které stopy ukazují jedním směrem, jenže podpis na místě činu chybí. Nejčastěji padá jméno Rædwald. Britské muzeum přesto dodnes píše, že totožnost pohřbeného zůstává neznámá.
Červen 1939: Basil Brown narazil na nedotčenou královskou komoru
Basil Brown, samouk ze Suffolku najatý majitelkou pozemku Edith Prettyovou, se k největší mohyle vrátil v květnu 1939. Pracoval opatrně, protože dřevo lodi se v písku dávno rozpadlo. Zůstaly po něm jen řady rezavých nýtů a obrys trupu vtisknutý do hlíny, jako by někdo do země obtiskl ducha plavidla. 14. června Brown dosáhl pohřební komory. V červenci vedení převzal Charles Phillips z Cambridge a Evropa se mezitím chystala na válku.
Na mohyle byly patrné stopy dávných vykradačů. Středověcí hledači pokladů do ní skutečně kopali, jenže na špatném místě. Tvar násypu se během staletí změnil a odvedl je mimo komoru. Podle National Trustu, který lokalitu spravuje, unikly lupičům na celém pohřebišti jen dvě mohyly: Velký lodní hrob a hrob jezdce. Díky tomu se dochoval soubor, jaký v Anglii nemá obdoby.
Příběh vykopávek později zpracoval film Vykopávky (2021) s Carey Mulliganovou a Ralphem Fiennesem. Na českém Netflixu je dostupný s titulky. Základní kostra odpovídá skutečnosti, některé postavy si však scenáristé vymysleli. Fotograf Rory Lomax nikdy neexistoval. Snímky z výzkumu ve skutečnosti pořídily fotografky Mercie Lacková a Barbara Wagstaffová.
Zlato, granáty a byzantské stříbro: co skrývala pohřební loď
Komora vydala 263 nálezů. Vedle zlata a stříbra se dochovaly i křehké materiály, například dřevo, kost, textilie, peří a zbytky kožešiny. Některé věci mají hodnotu dobře měřitelnou:
- 1,66 kg zlata celkem, jak uvádějí srovnávací studie anglosaských pokladů,
- velká zlatá přezka o hmotnosti 412,7 gramu,
- peněženka se 37 zlatými franskými mincemi, třemi mincovními polotovary a dvěma malými zlatými ingoty,
- helma s maskou, která se stala symbolem celé anglosaské epochy,
- meč s jílcem vykládaným drahokamy a zlaté ramenní spony s granáty,
- stříbrné nádobí z Byzance, štít, kopí, lyra, kotle a závěsné mísy.
Výbava působí jako politický manifest. Zbraně dokládají válečníka, nádobí hostitele velkých hostin, lyra dvůr se zpěváky. Importy z Byzance a franských území pak ukazují vládce, jehož vliv sahal daleko za Severní moře. Podle nás právě tahle skladba dělá ze Sutton Hoo víc než okázalý hrob. Pohřeb vznikl v době, kdy se anglosaská Anglie přelévala mezi starými bohy, křesťanstvím a nově se formující královskou mocí. Kdo takovou ceremonii uspořádal, chtěl, aby si ji okolí pamatovalo.
Srovnání s jinými nálezy ten dojem posiluje. Staffordshirský poklad objevený v roce 2009 obsahuje víc kovu, přes 4 000 úlomků z asi 700 předmětů. Jde však o volně uložený depot bez pohřebního kontextu. Slavné vikingské lodě z Norska jsou zase mladší. Oseberg posloužil k pohřbu dvou žen roku 834 a Gokstad, postavený kolem roku 890, ukrýval ostatky vysoce postaveného muže. Sutton Hoo je o dvě století starší. Z trupu zbyl jen otisk v písku, výbava ale přečkala téměř celá.
Kyselý písek spolkl kosti, fosfáty prozradily jejich stopu
Absence ostatků zpočátku vedla k úvahám o kenotafu, tedy symbolickém hrobě pro někoho, kdo zahynul jinde. Pozdější rozbory tuto variantu oslabily. Půda v Sutton Hoo je písčitá a silně kyselá, takže se kosti v ní během staletí beze zbytku rozpadly. Po válce chemici zkoumali písek pod komorou a zjistili zvýšené hodnoty fosfátů. Rozkládající se tělo zanechává v zemi přesně takovou chemickou stopu.
Britské muzeum ve svých výukových materiálech k Sutton Hoo shrnuje, že mrtvý v komoře nejspíš ležel a úplně se rozložil. Mrtvý tedy z lodi nezmizel. Rozpustil se v ní. Pro badatele to znamená citelnou ztrátu: bez kostí nelze určit věk, zdravotní stav ani získat genetický otisk. Žádnou z otázek, které by DNA rozsoudila, nelze položit.
Rædwald, nebo jeho syn? Spor o krále ze Sutton Hoo
Hlavním podezřelým zůstává Rædwald, který podle Britského muzea vládl Východním Anglům přibližně v letech 590 až 625/626 a od roku 616 měl postavení nejvyššího vládce anglických království. Ve prospěch této teorie mluví několik nezávislých indicií. Mince z peněženky se datují do let 610 až 635, což s Rædwaldovou smrtí dobře ladí. Výbava odpovídá panovníkovi s mezinárodním dosahem. A pak je tu Beda Ctihodný.
Mnich, který o století později sepsal Církevní dějiny národa Anglů, zaznamenal o Rædwaldovi pozoruhodný detail. Král přijal křesťanství, ale ve svém chrámu postavil dva oltáře, jeden Kristu a druhý pro oběti dávným bohům. Pohřeb v lodi s křesťanskými motivy na stříbrných lžících zapadá do obrazu panovníka, který sázel na obě karty. National Trust proto označuje Rædwalda za nejpravděpodobnějšího kandidáta.
Druhý kandidát pochází ze stejné rodiny. Eorpwald byl Rædwaldův syn a nástupce. Podle Bedy ho northumbrijský král Edwin přiměl ke křtu a krátce nato, kolem roku 627 nebo 628, Eorpwalda zabil pohan jménem Ricberht. Provincie se pak na tři roky vrátila k pohanství. Datování mincí by připouštělo i jeho. Okolnosti jeho skonu navíc vybízejí k otázce, zda pohanská skupina nevystrojila zabitému králi pohřeb po svém. Beda o motivech vraždy mlčí, a tak tahle verze zůstává lákavou spekulací.
Oba muži patřili k dynastii Wuffingů, kterou Beda odvozuje od Rædwaldova děda Wuffy. Britské muzeum mezi možnými kandidáty zmiňuje ještě Sigeberta a Ecgrica. Spor se tak vede o konkrétního člena téže královské linie. Rozhodne ho jen přímý důkaz, a ten zatím nikdo nenašel.
Georadar, Time Team a vědro z Antiochie: kam se výzkum posunul do roku 2026
Moderní technika vrátila Sutton Hoo do hledáčku vědců. Tým z Bradfordské univerzity proměřil mohyly georadarem a lidarem neseným dronem, tedy laserovým skenováním krajiny ze vzduchu. Odhalil jemné detaily konstrukce násypů i stopy tanků, které tu za druhé světové války cvičily. Televizní archeologové z pořadu Time Team doplnili magnetometrii a fotogrammetrii s cílem sestavit podzemní mapu celého pohřebiště i okolních hřbitovů.
V roce 2024 proběhly podle National Trustu nejintenzivnější vykopávky od přelomu tisíciletí. Jejich nejcennějším výsledkem je spodní část takzvaného Bromeswellského vědra, bronzové nádoby z 6. století, vyrobené pravděpodobně v byzantské Antiochii. Výzkumníci ji prosvítili počítačovou tomografií a rentgenem. Uvnitř našli spálené kosti člověka i zvířat a oboustranný hřeben, který plamenům unikl. Z hřebenu by šlo získat dávnou DNA, kosti poslouží k radiokarbonovému datování. Kremace patřila významné osobě z komunity Sutton Hoo, s mužem z hlavní mohyly ji ale nic přímo nespojuje.
Kdo chce nálezy vidět na vlastní oči, míří tradičně do londýnského Britského muzea, do sálu 41 věnovaného Sutton Hoo a Evropě. Na místě v Suffolku čeká vyhlídková věž nad mohylami, replika helmy a do 24. ledna 2027 také výstava The Dig: A Story Unearthed o skutečném pozadí filmu. Před cestou se vyplatí ověřit aktuální stav expozice. Britsko-francouzská dohoda z prosince 2025 počítá se zápůjčkou pokladu ze Sutton Hoo do Francie výměnou za tapiserii z Bayeux, takže část originálů může v letech 2026 a 2027 chybět.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková