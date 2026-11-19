Kraj přehodnocuje projekt heliportu v Chebu kvůli nové legislativě
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Kraj přehodnocuje projekt heliportu v Chebu kvůli nové legislativěZdroj: Karlovarský kraj
Článek byl publikován 19.11.2026 05:59
Silný vítr dnes na západě Čech láme větve, což komplikuje provoz zejména na kolejích. Na trati z Karlových...
Aš čelí podle nového vedení města vážným finančním problémům. Bývalé vedení města údajně zanedbalo odborné...
V Ostrově na Karlovarsku byl včera při vzpomínkové akci k událostem z listopadu 1989 u Domu kultury na...
Primátorkou Karlových Varů se opět stala Andrea Pfeffer Ferklová z hnutí ANO. Do vedení města ji...
Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...Všechny články tohoto autora →
- Sokolov opravuje fasády domů na náměstí Budovatelů, následovat budou střechy
- Silný vítr komplikuje provoz na železnici, meteorologové prodloužili výstrahu
- Město Aš je podle analýzy v těžké finanční situaci, oznámilo nové vedení
- V Ostrově odhalili Památník svědomí u Domu kultury, připomíná politické vězně