Koupil ji díky vínu Pražský výběr
Vila stojí vysoko nad pražskou čtvrtí Troja, nedaleko Botanické zahrady. Postavena byla ve 30. letech minulého století v čistém funkcionalistickém stylu. Její původní majitel ji nechal vybudovat jako malířský ateliér pro svou dceru. Za druhé světové války se její využití změnilo a nějakou dobu v ní fungoval malý klášter pro jeptišky.
Michael Kocáb se jejím majitelem stal krátce po sametové revoluci. Zpočátku přitom o koupi příliš nestál. Nakonec ho přesvědčila poněkud kuriózní náhoda. Při prohlídce se dozvěděl, že na sousední vinici Botanické zahrady se pěstuje víno Pražský výběr. Stejně se totiž jmenuje jeho slavná hudební skupina.
Hudebník to považoval za znamení a koupi realizoval. Později přiznal, že vilu získal za mimořádně výhodnou cenu. Podle jeho slov by dnes za stejnou částku člověk pořídil nanejvýš malý byt o dispozici 1+1. Přesnou sumu ale nikdy nezveřejnil.
Z domu vytvořil hudební centrum
Kocáb nemovitost nevyužívá pouze k bydlení. Postupně v ní vybudoval rozsáhlé zázemí pro svou hudební práci. Najdeme tu profesionální nahrávací studio, mixážní halu, přepisové studio, střižnu i zkušebnu. Nechybí ani prostor pro muzikanty, kteří za ním přijíždějí pracovně a potřebují někde přespat.
Interiér si hudebník zařizoval podle vlastních představ. Má rád pastelové barvy, atypický nábytek a praktické řešení jednotlivých místností. Sám přitom nikdy netvrdil, že by chtěl být otrokem své nemovitosti. Dům má především sloužit lidem, kteří v něm žijí a pracují.
V minulosti poskytl přechodné zázemí také několika přátelům, kteří se ocitli v obtížné životní situaci. Někteří u něj pobývali i několik měsíců.
Bývalá manželka se vrátila i s novým partnerem
Největší pozornost ovšem budí rodinné poměry, které v domě panují. Michael Kocáb se v roce 1983 oženil s Američankou Marshou. Společně vychovali tři děti, jejich manželství však po téměř třiceti letech skončilo. Kocáb později žil s moderátorkou Lejlou Abbasovou, s níž má syna Davida.
S Marshou se ale nerozešel ve zlém. Naopak jí později nabídl, aby se do jejich společné vily vrátila. A ona nabídku přijala, dokonce i se svým novým partnerem. Bývalí manželé tak znovu sdílejí jednu domácnost, přestože každý má svůj vlastní život.
V březnu 2026 se o neobvyklém rodinném uspořádání rozpovídala také jejich dcera Natálie Kocábová. Ta ve vile žije se svým partnerem a dvěma dětmi. Kromě ní tam bydlí také její bratr s partnerkou.
Natálie přiznala, že tento způsob života nebyl vždy jednoduchý. Postupně si na něj ale zvykla a dnes jí vyhovuje. Jednotlivé skupiny obyvatel mají rozdělené své sféry vlivu a fungují poměrně samostatně.
Právě vlastní rodinné zkušenosti se Natálii staly inspirací při tvorbě seriálu Pád domu Kollerů. Komediální příběh o soužití několika generací pod jednou střechou sice některé situace zveličuje, vychází však z reálných zážitků jeho autorky. A jak je vidět, v Kocábově vile rozhodně není o rodinné příběhy nouze.
Zdroje článku: blesk.cz, cnn.iprima.cz, expres.cz, tiscali.cz, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá