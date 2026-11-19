Měla to být záchrana před dluhovou pastí. Místo toho přišla seniorka Věra Sobková o rodinný dům v hodnotě přes 13 milionů korun. Nedostala ani slíbené peníze, ani podíl na domě, kde měla najít náhradní bydlení. Její zkušenost i dostupné dokumenty ukazují na opakující se vzorec toho, jak lidé ve finanční tísni přicházejí o nemovitosti i o peníze.
Příběh začíná v roce 2021. Paní Sobková tehdy potřebovala milion korun na dostavbu rodinného domu. Nepůjčila si ho už ale od banky, ale od ostravské úvěrové firmy Česká úvěrová.
Krátce na to přišly dvě těžké životní události: rozvedla se a nedlouho před důchodem přišla kvůli organizačním změnám o práci. „Nezvládala jsem splácet,“ říká energická žena, která přitom číslům profesně rozumí: přes dvacet let pracovala jako účetní.
Následoval sled událostí, který zpětně působí jako připravený scénář.
Vyberte si výši nájmu
Internetové algoritmy správně odhadly, v jaké je situaci, a začaly jí ukazovat reklamu na projekt Jak bydlet doma. Ten sliboval, že lidem v podobné situaci pomůže udržet si bydlení a postupně se zbavit dluhů.
„Ozval se mi pan Moučka, zakladatel projektu, a navrhl mi, že moji nemovitost odkoupí a dá ji jako můj vklad do družstva. Já mu to pak budu splácet formou nájmu,“ popisuje Sobková.[souvisejici]
Bytové družstvo Jak bydlet doma IV, v jehož čele stál právě Michal Moučka, nabídlo na první pohled výhodné řešení: družstvo dům převezme a vyplatí dluhy. Paní Sobková zůstane doma jako nájemnice a získá garantované právo dům zpětně odkoupit.
Na stole ležely smlouvy s různými parametry: s nájmem 21 tisíc korun měsíčně, nebo 36,5 tisíce. Sobková zvolila nižší variantu. Přiznává, že detaily smluv příliš nestudovala, i proto, že vše probíhalo velmi rychle a pod tlakem.
Jenže pak prý spočítali, že jim za údajně neoprávněné bydlení dlužím přesně 2 662 500 korun. To byl naprostý nesmysl. Taková částka by byla nereálná, i kdybych tam načerno žila deset let.
Po několika měsících řádných plateb družstvo ale nečekaně prohlásilo, že měla platit podle dražší smlouvy. Označilo ji za neplatičku, vyloučilo ji a dům dalo do dražby.
Redakci HlídacíPes.org se Michala Moučku nepodařilo kontaktovat. Web družstva Jak bydlet doma je přesměrován na jinou firmu spojenou se sportovním sázením.
Jak vloni v listopadu popsaly Hospodářské noviny, státní zástupce Moučku obžaloval z lichvy. Spolu s dalším podezřelým měl připravit manželský pár z Chrudimi o dvě nemovitosti. Postup byl v zásadě stejný jako v případě Věry Sobkové.
Prodej za třetinu ceny
Kupec na její dům se objevil prakticky obratem. Byla to společnost PRAG INVESTMENT GROUP a.s., kterou ovládá Luboš Velebil. Dům s tržní hodnotou 12,9 milionu až 14 milionů korun získala za pouhých 4,55 milionu.
Vypořádací podíl původní majitelky byl následně vynulován: družstvo proti němu započetlo provizi pro spřízněnou firmu s anonymní brněnskou adresou. Z prodeje svého domu tak paní Sobková nedostala ani korunu.
Ani tehdy však ještě nemusela o dům přijít definitivně. „Bylo mi řečeno, že si ho můžu odkoupit za 5,8 milionu. Nový nájem mi stanovili na 30 tisíc měsíčně s navyšováním o pět procent ročně. Když mi ale dali smlouvu k podpisu, byl v ní odkup za 6,5 milionu a nájem 35 tisíc měsíčně,“ shrnuje.
I tuto částku dokázala s pomocí rodiny platit. Pak ale přišel další zvrat: tvrzení, že v domě bydlí neoprávněně.
Dcera paní Sobkové se pokusila rodinný dům v Křižatkách zachránit. Sehnala nezávislé investory, kteří byli ochotni ho odkoupit za férovou cenu. Luboš Velebil je však velmi rezolutně odbyl.
Jen o sedm dní později, 18. prosince 2024, nechal na dům zapsat zástavní právo ve výši 23 milionů korun ve prospěch firmy Velapo, a.s., firma oficiálně působila jako poskytovatel úvěrů a vydavatel dluhopisů a investorům tehdy dlužila přes 414 milionů korun.
Následně padlo rozhodnutí, že se dům prodá za tržní cenu a peníze se rozdělí podle jasného klíče: 5,4 milionu pro Velapo, 380 tisíc na blíže nespecifikované poplatky a dva miliony pro paní Sobkovou. O dům by sice definitivně přišla, ale vyrovnala by své dluhy a něco by jí zůstalo.
„Jenže pak prý spočítali, že jim za údajně neoprávněné bydlení dlužím přesně 2 662 500 korun. To byl naprostý nesmysl. Taková částka by byla nereálná, i kdybych tam načerno žila deset let,“ zlobí se.
Vklad Věry Sobkové ve výši 1,8 milionu korun do domu nevložil a opční práva zatajil před kupující i bankou; dům tak fakticky prodal dvakrát.
Nutno dodat, že tvrzení paní Sobkové nejsou jen její interpretací. Podporují je listiny, bankovní potvrzení, záznamy ve veřejných rejstřících a smlouvy, které má redakce HlídacíPes.org k dispozici.
Naopak společnost PRAG INVESTMENT GROUP nikdy nepředložila žádný rozpis, fakturu ani vyúčtování údajného dluhu. Bankovní výpisy naopak dokládají, že Sobková nájemné platila řádně každý měsíc.
Luboš Velebil na otázky HlídacíPes.org nereagoval. Ještě v květnu 2025 přitom o svém podnikání s nebankovními půjčkami ochotně mluvil například v ekonomické rubrice časopisu Týden. Tvrdil, že „i v nebankovním financování jde podnikat eticky a ziskově“.
Webové stránky jeho firmy i projektu Kdyžnebanka.cz jsou nyní mimo provoz.
Jak dům prodat dvakrát
Přáběh paní Sobkové tím neskončil. Pod psychickým tlakem seniorka nakonec přistoupila na jiný slib. Měla dostat podíl na domě s bytem, ve kterém bude moct bydlet, a k tomu 200 tisíc korun v hotovosti.
Její původní dům se na jaře 2025 skutečně prodal, a to za 10,49 milionu korun. Prodávající spěchal, a proto výrazně slevil z původní ceny 12,9 milionu. Podle dokumentů, které má redakce k dispozici, připadlo z kupní ceny sedm milionů společnosti Velapo a 3,49 milionu společnosti PRAG INVESTMENT GROUP.
Věra Sobková nedostala nic, ani slíbených 200 tisíc. Brzy se navíc ukázalo, že majitelka domu v Milčicích u Peček, kam se Sobková přestěhovala, vůbec netuší, že by její nájemnice, jak ji sama vnímá, měla mít na domě jakýkoli vlastnický podíl.
Dům jí prodal tentýž Luboš Velebil. V kupní smlouvě písemně prohlásil, že na domě neváznou žádná práva ani opce třetích osob. Vklad Věry Sobkové ve výši 1,8 milionu korun tedy do domu nevložil a opční práva zatajil před kupující i bankou; dům tak fakticky prodal dvakrát.
Daniel Radoň, makléř ze správcovské firmy Money Broker, která zastupuje (spolu)majitelku domu v obecné rovině na dotaz HlídacíPes.org spory spojené s nemovitostí potvrdil. S odkazem na to, že se věc nyní řeší právní cestou, ale jakékoli další informace sdělit odmítl.
V závěrkách jsou ohromné chyby a nesrovnalosti. Například několik let po sobě píší, že jde o první účetní období a že jsou mikroúčetní jednotkou.
Za byt, který je podle poskytnutých fotografií sotva obyvatelný, v zimě je jediným vytápěním špatně táhnoucí krb, nyní Sobková platí 19 tisíc korun měsíčně.
„S celou situací bych se nakonec nějak smířila. Poslední kapka ale byla, že byli tak hamižní, že mi nedali ani těch 200 tisíc,“ vzpomíná Věra Sobková na chvíli, kdy se rozhodla, že to tak nenechá.
Kreativní práce s účetnictvím
Jako účetní se pustila do dostupných dokumentů: účetních závěrek zainteresovaných firem i podkladů z katastru nemovitostí. Nestačila se divit.
„V závěrkách jsou ohromné chyby a nesrovnalosti. Například několik let po sobě píší, že jde o první účetní období a že jsou mikroúčetní jednotkou. Přitom si pan Velebil z firmy tři roky po sobě vyplatil celkem přes 40 milionů korun,“ vyjmenovává.
Veřejně dostupné dokumenty její slova potvrzují. Ve výkazech společnosti PRAG INVESTMENT GROUP stojí několik let po sobě, že jde o „první účetní období“. Firma vykazovala dluhy přes 301 milionů korun, a Velebil si z ní přesto vzal pro osobní potřebu bezúročné zápůjčky v desítkách milionů korun.
Společnost se vydávala za mikroúčetní jednotku a vyhnula se tak povinnosti nechat si účetní závěrku ověřit nezávislým auditorem. V rozvaze přitom vykazovala aktiva ve stovkách milionů korun.
V některých letech se firma označuje za akciovou společnost, v jiných za s.r.o. a v různých dokumentech vystupuje i pod různými názvy.
V letech 2022 až 2024 neměla firma v obchodním rejstříku zapsaný předmět podnikání, který by odpovídal nákupu rizikových nemovitostí. Nikdy také neměla licenci ČNB k poskytování spotřebitelských úvěrů a zpětných leasingů.
„Jejich podnikání má zcela zjevně parametry podvodu. A rozhodně nejsem jediná. Model stojí na tom, že vás celou dobu udržují v přesvědčení, že to s vámi myslí dobře,“ říká Sobková.
Velebil s ní nekomunikuje. Podle záznamu hovorů se mu nedovolala zatím celkem 74krát.
Nově má v ruce usnesení Krajského soudu v Praze z 16. listopadu 2026 potvrzující, že zápočet 1 800 000 Kč použitý ve vztahu k nemovitosti v Milčicích, byl v rozporu se zákonem a je tedy neplatný.
A to by měl být jen začátek snahy domoct se spravedlnosti: Věra Sobková podala i trestní oznámení. Případ nyní prověřuje Služba kriminální policie a vyšetřování Policie ČR, a to pro podezření z podvodu, zpronevěry, zkreslování údajů o stavu hospodaření a poškození věřitele.