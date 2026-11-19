Ukrajinský tank Leopard odolal 45 zásahům FPV dronů během operace Vivaldi a zůstává provozuschopný. Případ americkému analytikovi Robu Leemu popsal velitel jedné z brigád, které se operace účastnily.
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Jde o další důkaz, že
moderní západní tanky mohou i v prostředí zahlceném drony zůstat použitelné, ale je také nutné brát v potaz, že informace stojí na jediném zprostředkovaném svědectví. Operace Vivaldi: Ruské drony proti německým tankům
Ukrajinský Leopard vydržel 45 zásahů FPV dronů a nadále slouží. Informaci jako první zveřejnil Defence Blog 15. listopadu 2026. Vychází z toho, co analytik Rob Lee uvedl o protiútoku 3. armádního sboru s krycím názvem operace Vivaldi.
Lee, vedoucí pracovník Institutu pro výzkum zahraniční politiky a bývalý důstojník americké námořní pěchoty, sdílel tuto informaci na sociální síti
X.com. „Mluvil jsem s jedním z velitelů brigád, kteří se zúčastnili operace Vivaldi,“ napsal Lee. „Řekl, že si stále váží tanků a myslí si, že v budoucnu uvidíme úspěšné obrněné útoky.“
„Jeden z jeho tanků Leopard utrpěl 45 útoků FPV a je stále v provozu,“ dodal Lee.
Veřejné zdroje neuvádějí, o jakou verzi Leopardu šlo. Primární zpráva mluví jen o „tanku Leopard“. Některé další weby zmiňují Leopard 2A4, údaj proto nelze považovat za potvrzený. Údaj „zůstává provozuschopný“ navíc neříká, zda byl tank opravován a v jakém rozsahu.
Operace Vivaldi byla protiofenzíva ukrajinského 3. armádního sboru poblíž Lymanu v severní Doněcké oblasti. Začala v květnu a byla držena v tajnosti, dokud ji 15. září neoznámil velitel sboru, brigádní generál Andrii Biletskyj.
Koncem září ukrajinský sbor oznámil, že znovu dobyl 176 km². Operaci prohlásil za ukončenou 19. října. Tanky proti dronům
FPV dron nese relativně malou kumulativní nálož, která na silně pancéřovaný cíl nestačí vždy. Na tancích proto přibývají klece, sítě a další improvizované či sériové prvky. U Leopardu 1A5 ukrajinské jednotky používají protidronové „ostny“, které mají zabránit odpálení kumulativní hlavice. Leopard, Filip Klasna, obrázek vytvořen pomocí umělé inteligence (ChatGPT), Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
Odolnost zvyšuje i samotná konstrukce vozidla. Ukrajinský opravárenský prapor 508. SRRB popsal případ Leopardu 2A4, který přežil 10 zásahů FPV dronů, kdy došlo k výbuchu munice a stejně ujel ještě asi 500 metrů. Prapor podle citovaného zdroje upozornil, že sovětský či
ruský tank by po detonaci munice nepřežil.
Případ s 45 zásahy zapadá do řady podobných hlášení z posledních dvou let. Leopard 2A4 (508. SRRB): 10 zásahů FPV dronů, výbuch munice, posádka podle zdroje přežila, tank po opravě míří zpět do boje. Leopard 1A5, 5. samostatná těžká mechanizovaná brigáda (únor 2026): 52 zásahů FPV dronů a munice typu Molniya během jednoho dne, posádka přežila. Tank byl vybaven vrstvenou protidronovou ochranou a posádka s ním po útoku sama odjela. Leopard z operace Vivaldi (listopad 2026): 45 zásahů FPV dronů, tank údajně zůstává ve službě; verze a konfigurace nejsou potvrzeny.
Počet přežitých zásahů nelze brát jako měřítko odolnosti tanku. Jednotky podle dostupných rozborů zveřejňují hlavně záběry útoků, které končí výbuchem nebo hořícím trupem. Případy, kdy tank útok vydrží, se na internet dostávají méně často, a o to víc vynikají.
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Podle 19FortyFive
Ukrajina do roku 2025 přišla o 38 tanků Leopard 2.
Zdroj:
Defence Blog, Times of Defence, Militarnyi, 1945 Autor/Licence fotografie: Leopard, Ozbrojené síly Ukrajiny