Když děda předal vnukovi les zničený kůrovcem, pustil se hoch do práce, investoval čas i peníze a vysadil stromky. Pak chtěl děda les zpátky.
Když člověk dostane les, který po kůrovcové kalamitě připomíná spíš holou noční můru než zelené království, není to zrovna výhra bez práce. Takový pozemek ale může být začátkem rodinné cesty, v níž se dobrý úmysl postupně změní v pořádný spor. Na redakční e-mail nám do In-Lifestyle.cz přistál přesně takový příběh.
Původním úmyslem bylo ho darovat
Děda si přál, aby jeho les zůstal v rodině, a rozhodl se ho proto darovat vnukovi. Ten o to nejprve moc nestál, bylo jasné, že to s lesem nebude tak jednoduché. On sám měl svého na starosti až až, ale nakonec přece jen nabídku přijal. Jenže místo toho, aby si užíval nový majetek, čekala ho spousta práce. Po vytěžených stromech bylo potřeba připravit půdu, sehnat sazenice a pustit se do celkové obnovy. Nakonec jich s pomocníky vysázeli čtyři tisíce.
Práce tím nicméně zdaleka neskončila. Mladé stromky potřebují ochranu před zvířaty, péči i pravidelnou kontrolu. Vnuk tak do lesa vložil nejenom své peníze, ale také původně volné víkendy a vlastní úsilí a čas. Ale minimálně měl pocit, že buduje něco, co jednou předá další generaci. Pak ale najednou děda změnil názor. Les chtěl vrátit zpátky. A pro vnuka najednou vyvstala otázka: může si dárce jednoduše rozmyslet, že už darovat nechce?
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Podle
občanského zákoníku není možné vzít dar zpět jenom proto, že dárce později svého rozhodnutí lituje. Zákon připouští odvolání daru zejména pro nouzi nebo pro nevděk. V prvním případě musí dárce po darování nezaviněně upadnout do takové nouze, že nemá na vlastní nutnou výživu. Ve druhém musí obdarovaný dárci úmyslně nebo z hrubé nedbalosti ublížit způsobem, který zjevně porušuje dobré mravy. Foto: K.T. / In-Lifestyle.cz, Mladé stromky v lese
Samotná věta „rozmyslel jsem si to“ tedy v žádném případě nestačí. Rozhodující je navíc i to, jestli byla uzavřena řádná darovací smlouva a zda už byl převod vlastnictví dokončen zápisem do katastru nemovitostí. U nemovitosti je písemná smlouva nezbytná a vlastnické právo se nabývá vkladem do katastru.
A kdo zaplatí práci i vysázené stromky?
Tady začíná další problém. Ani případné vrácení darovaného lesa automaticky neznamená, že vnuk dostane zpět všechny peníze a náklady, které do něj vložil. Vysazené stromky se totiž stávají součástí pozemku a nelze je jednoduše oddělit od darovaného majetku. O případném finančním vypořádání by rozhodovaly konkrétní okolnosti, především dohoda mezi příbuznými, souhlas dědy s prováděnými pracemi a právní důvod, na jehož základě vnuk do obnovy lesa investoval. V některých případech by mohl připadat v úvahu také nárok na náhradu investic nebo vydání bezdůvodného obohacení. Automatické vrácení všech vynaložených peněz to ale neznamená.
Stát přitom obnovu lesů podporuje.
Ministerstvo zemědělství má pro rok 2026 stanovené finanční příspěvky například na umělou obnovu, zajištění a následnou péči o mladé lesní porosty. Podmínky se však liší podle druhu prováděné činnosti a data jejího uskutečnění. Samotná výsadba proto ještě neznamená, že na příspěvek vzniká automatický nárok.
Text zpracován na základě e-mailu do čtenáře redaktorem In-Lifestyle.cz Radkem Konečným
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„Děda mi daroval les zničený kůrovcem, vysázeli jsme 4 000 stromků.“ Poté si vše rozmyslel byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.