Pokojové rostliny zkrášlí každý interiér. Co když ale nepatříte zrovna mezi ukázkové pěstitele nebo máte málo času, ale neodoláte krásné flóře? V takovém případě nemusíte zoufat a jednoduše zvolte takové druhy, jenž nevyžadují zvláštní a pravidelnou péči. Výběr je opravdu široký.
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