Halina Pawlowská ukázala fotografii maminky. Dojemným vzkazem přiznala, jak moc jí stále chybí. Fanoušci si okamžitě všimli také nápadné podoby obou žen a nešetřili krásnými slovy.
Spisovatelka a moderátorka Halina Pawlowská se na sociálních sítích podělila o fotografii, která má pro ni mimořádnou osobní hodnotu. Zveřejnila totiž černobílý snímek své maminky, na kterém je zachycena s kočárkem, v němž se pravděpodobně veze sama Halina. Fotografie tak pochází z velmi dávné minulosti. Na In-Lifestyle nás zaujal nejen půvab maminky známé spisovatelky, ale především její dojemný vzkaz, ve kterém se Halina svěřila, jak moc jí maminka stále chybí.
Maminka by oslavila úctyhodných 107 let
K fotografii připojila Halina Pawlowská několik osobních vět, které mnohé její sledující dojaly. „Včera by má máma oslavila sto sedm let. Denně na ni myslím, pořád mi chybí. Neříkala jsem jí, jak ji mám ráda, ale myslím, že to věděla. Ona totiž věděla všechno,“ napsala. Z jejích slov je patrné, že na maminku vzpomíná i po mnoha letech s velkou láskou a že některé vztahy zůstávají v našich srdcích napořád.
Samotná fotografie okamžitě upoutala pozornost fanoušků. Maminka Haliny na ní působí jako velmi půvabná a sebevědomá žena. Není proto divu, že se pod příspěvkem začaly objevovat komentáře upozorňující na nápadnou podobu obou žen. „To je podoba,“ napsala jedna ze sledujících. Další přidala: „Maminka byla moc hezká… krásu jste podělila, paní Halino, po ní.“ A podobně reagovali i další komentující.
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Fanoušci sdíleli vlastní vzpomínky na maminky
Příspěvek se ale nestal jen příležitostí k obdivování staré fotografie. Mnoho sledujících se v Halininých slovech poznalo a připojilo vlastní vzpomínky na maminky, které už s nimi nejsou. Někteří přiznali, že na své blízké myslí každý den, přestože od jejich odchodu uplynula dlouhá řada let. „Moje maminka mi odešla letos v únoru a pořád mi chybí,“ svěřil se jeden z komentujících. Jiná žena napsala, že její maminka odešla před 39 lety, ale stále jí každý den posílá vzpomínku.
Pozornost vzbudila také reakce sledující, která Halině připomněla, že láska mezi rodiči a dětmi se nemusí vždy vyjadřovat slovy. „Láska v rodině se málokdy měří počtem vyřčených slov. Své děti znáte, vnímají především to, co cítí, ne jen to, co říkáte,“ napsala. To jsou slova, která dobře vystihla atmosféru celé diskuse. Halina svým příspěvkem otevřela téma blízké mnoha lidem bez ohledu na věk.
Spisovatelka má navíc v poslední době důvod těšit se také z pracovních úspěchů. Na knižní trh totiž přichází s další novinkou, knihou Velký příběh. Její příznivci tak mohou vedle osobních vzpomínek sledovat i další kapitolu její literární tvorby. Tentokrát ale Halinu na sociálních sítích spojila s fanoušky především vzpomínka na ženu, po které zdědila půvab, a připomněla, jak nepostradatelné místo mají maminky v našich srdcích, i když už tady nejsou.
Autorský článek redaktorky In-Lifestyle.cz Ivety Kohoutové
Tento příspěvek Halina Pawlowská ukázala archivní fotku své maminky. Fanoušky ohromila jejich podoba, krásu zdědila po ní byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.