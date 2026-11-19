Na vosí hnízda si před Vánoci skoro pokaždé trochu zanadávám. A pak je stejně udělám. U nás by bez nich svátky prostě nebyly ono, protože z tácu mizí většinou dřív než pracny nebo linecké. Recept mám po mamince: základ tvoří mleté piškoty, kakao a máslo, těsto potřebuje chvíli odpočívat v chladu a pak už je to hlavně o trpělivosti u formiček.
Líbí se mi na nich, že vypadají
slavnostně, přitom v nich není nic složitého ani drahého. Piškoty, kakao, máslo, trochu . A najednou je z toho rumu , po kterém se natahují ruce. Z jedné dávky je navíc pořádná hromada kusů, což se před návštěvami hodí. Recept jsme doma za ta léta moc nepřekopali. Jen polevu někdy vynechám, zvlášť když už mám na lince tři plechy, dvě krabice a pocit, že čokolády bylo dost. cukroví
Můj tip zní: Těsto si udělejte klidně den dopředu večer. Když si odpočine v lednici, chová se mnohem líp, nelepí se tolik na prsty a hnízda se z formiček vyklápějí bez většího boje. U tohohle cukroví se spěchání většinou vymstí. Recept na domácí vosí hnízda alias včelí úly
Doba přípravy těsta: 20 minut Odležení těsta v lednici: alespoň 2 hodiny Plnění a tvarování: 60 až 90 minut Počet kusů: asi 98 vosích hnízd Ingredience, které budeme potřebovat
Těsto: 400 g rozemletých piškotů 360 g moučkového cukru 360 g másla 4 lžíce kakaa 4 lžíce mléka 1 lžíce rumu
Dokončení: moučkový cukr na vysypání formiček kulaté piškoty na podlepování čokoládová poleva podle chuti
Jemný krém: 1 balení vanilkového pudinku 300 ml mléka 250 g změklého másla 80 až 120 g moučkového cukru podle chuti 1 až 2 lžičky rumu, nemusí být Postup přípravy vosích hnízd s krémem
1. Do mísy dejte
mleté piškoty, moučkový cukr a kakao. Suchou směs promíchejte poctivě, kakao se rádo schová v hrudkách a pak dělá v těstě tmavé šmouhy.
2. Přidejte
máslo nakrájené na menší kousky, přilijte mléko a rum. Rukama nebo vařečkou vše spojte v kompaktní těsto. Nemá se drolit, ale nesmí být ani rozměklé jako krém.
3. Těsto přikryjte nebo zabalte a dejte minimálně na
2 hodiny do lednice. Studené a odleželé se lépe mačká do formiček a při vyklápění tolik nepraská. Mezitím připravte krém
4. Z
pudinkového prášku a 300 ml mléka uvařte hustý pudink. Nechte ho úplně vychladnout; kdo nechce řešit škraloup, přitiskne na povrch fólii.
V hlavní roli sádlo – použijte ho například k pečení cukroví. Zkuste a upečte si třeba sádlovky
5.
Změklé máslo vyšlehejte nebo utřete s moučkovým cukrem do světlejšího základu. Vychladlý pudink zašlehávejte po lžících, ne najednou. Nakonec můžete po kapkách přidat rum. Krém má být hladký, jemný a dost pevný, aby z úlů neutíkal.
6. Formičky před každým kouskem lehce vysypte
moučkovým cukrem. Je to trochu otrava, ale funguje to. Cukroví jde ven snáz a povrch zůstane čistý.
7. Z těsta odebírejte malé kousky a vtlačujte je do formičky tak, aby končily kousek pod okrajem. Když dáte těsta moc, při dělání důlku poleze ven a hnízdo se bude deformovat.
8. Doprostřed udělejte důlek. Hodí se opačný konec
vařečky, případně vytlačovátko určené přímo na úly. Okraj důlku pak prstem lehce uhlaďte, ať se později netrhá. Foto: Cooky.cz, Při přípravě hnízd lze použít dřevěné udělátko.
9. Hotový tvar opatrně vyklopte. Otevírací formičky bývají pohodlnější, u pevných někdy pomůže jemné poklepání. Drobné otřepy na spojích stačí uhladit prstem, není potřeba se s tím mazlit donekonečna.
Foto: Cooky.cz, Při přípravě hnízd vysypte formičky moučkovým cukrem.
10. Do každého úlu nastříkejte nebo malou lžičkou vložte
krém. Neplňte až po okraj, jinak se bude špatně přikládat piškot.
11. Spodní část každého kousku uzavřete
piškotem a jemně přitlačte. Kdo chce, může vršek namočit nebo ozdobit trochou čokoládové polevy. Já ji dávám jen na část, hlavně když už je ostatního cukroví dost sladkého.
12. Vosí hnízda uložte do chladu. Nejlepší jsou druhý den, kdy těsto trochu změkne a krém se propojí s piškotem. Skladujte je v uzavřené krabici v lednici nebo na opravdu chladném místě, vydrží několik dní.
Rady z kuchyně Když je těsto moc měkké, dejte ho ještě na chvíli do lednice. Další piškoty přidávejte až jako poslední možnost, jinak mohou být hnízda zbytečně tuhá. Krém patří do vychladlých a vyklopených kousků. Při spěchu se těsto snadno zamaže, krém se rozmačká a práce je pak dvakrát tolik. Vyplatí se pracovat po menších dávkách. Část těsta nechte v lednici a ven vytáhněte jen tolik, kolik zrovna zpracujete.
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