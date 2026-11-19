Místa plná vzpomínek
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Místa plná vzpomínekZdroj: DSC02953.jpeg
Článek byl publikován 19.11.2026 05:10
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Články z i60.cz se věnují tématům, která zajímají generaci 60+ – a to s respektem, optimismem a bez zbytečných klišé. Obsah zahrnuje životní styl, zdraví, vztahy, kulturu, cestování, osobní příběhy i praktické rady, které pomáhají prožít zralý věk naplno a s chutí. Texty oslovují čtenáře, kteří...Všechny články tohoto autora →