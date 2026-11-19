Dnes si už jen těžko dokážeme představit StarDance bez Marka Ebena a Terezy Kostkové. Jejich společná cesta ale začala až po letech čekání. Tereza Kostková prozradila, jak to tenkrát bylo.
Marek Eben a Tereza Kostková patří ke StarDance stejně jako taneční páry, porota nebo sobotní večery u televizních obrazovek. Dvacet let společného moderování z nich udělalo jednu z nejznámějších televizních dvojic a jejich oznámení, že letošní řada bude poslední, vyvolalo mezi fanoušky i bývalými účastníky soutěže velkou lítost. Málokdo si totiž dokáže představit, že by pořad dál pokračoval bez jejich vzájemné souhry, pohotových reakcí a humoru, který se obejde bez laciných narážek. Na In-Lifestyle jsme se ale rozhodli připomenout i začátky jejich spolupráce.
Dvacet let společného moderování se jen tak nevymaže
Kostková s Ebenem provázejí StarDance od jejího prvního českého ročníku v roce 2006. Za tu dobu se na parketu vystřídaly desítky známých osobností, měnili se porotci i tanečníci, ale moderátorská dvojice zůstávala stejná. Výjimkou byl pouze jeden večer v covidovém roce 2021, kdy nemocnou Kostkovou zastoupil Aleš Háma. Jejich dlouholeté působení je výjimečné i v mezinárodním měřítku, protože v rámci světových verzí soutěže žádná jiná dvojice neuváděla tolik ročníků.
O tom, jak moc si diváci na oba moderátory zvykli, svědčily také reakce po oznámení jejich odchodu, jež přinesl web
iDnes.cz. Herečka Marie Doležalová, která StarDance v roce 2015 vyhrála, například uvedla, že pro ni Eben s Kostkovou vždy představovali samotnou soutěž. Veronika Khek Kubařová zase připomněla, že jejich nástupci to nebudou mít jednoduché, protože se nevyhnou srovnávání s dvojicí, která se za dvě desetiletí stala pro pořad typickou. Oba tak zanechávají stopu, kterou nebude snadné nahradit.
Oskar Hes o vítězství ve StarDance, které mu změnilo každodenní život: Slevy v obchodě i fanoušci na ulici Když bylo Kostkové dvacet, Eben už patřil k televizním stálicím
Mezi Terezou Kostkovou a Markem Ebenem je přitom věkový rozdíl přibližně osmnáct a půl roku. Když se jejich profesní cesty poprvé málem protnuly, byla Kostková teprve na začátku herecké dráhy. Eben už měl naopak za sebou řadu televizních zkušeností a patřil k zavedeným moderátorským tvářím. Od začátku devadesátých let uváděl různé televizní pořady a od roku 1993 provázel diváky historickou soutěží O poklad Anežky České.
Kostková tehdy studovala na Vyšší odborné škole herecké a sbírala první zkušenosti na divadelních jevištích. V roce 1996 absolvovala své první profesionální hostování v libereckém Divadle F. X. Šaldy, o rok později nastoupila do angažmá v Městském divadle v Chebu. Právě v tomto období se poprvé ucházela o místo moderátorské partnerky Marka Ebena. Jak později prozradila v knižním rozhovoru pro
Deník, tehdy jí bylo přibližně dvacet let, zatímco jejímu zkušenějšímu kolegovi osmatřicet. První pokus nevyšel, přednost dostala Klára Doležalová
Kostková se dostala až do závěrečného výběru na moderování pořadu O poklad Anežky České. Společně s ní se o místo ucházela také Klára Doležalová a obě nakonec čekal konkurz, při němž je produkce posuzovala i ve spojení s Markem Ebenem. Nakonec dostala přednost její kolegyně, která se stala jeho moderátorskou partnerkou. Kostková to ale s odstupem času nebere jako žádnou křivdu. Uznala, že tehdy ještě neměla tolik zkušeností, aby se na podobnou roli cítila úplně připravená.
„
Byla jsem tehdy buclatá, copatá, brejlatá holka, takové zjevem ještě spíš dítě,“ zavzpomínala v rozhovoru pro Deník. Po neúspěšném konkurzu ji navíc povzbudil dramaturg Aleš Ulm. Slíbil jí, že si na ni televize vzpomene při další příležitosti. A skutečně se tak stalo, byť si na ni musela počkat téměř deset let. Pak už se jejich cesty spojily ve StarDance
Když se v roce 2006 připravovala první česká řada StarDance, dostala Kostková nabídku stát se moderátorskou partnerkou Marka Ebena. Zpočátku ale nebyla přesvědčená, že chce nabídku přijmout. Pořad jí totiž představili jako reality show, což v ní vyvolalo představu tehdejších formátů typu VyVolení nebo Big Brother. Rozhodující bylo až jméno jejího budoucího kolegy. Když se dozvěděla, že má moderovat právě s Ebenem, začala o nabídce přemýšlet jinak.
Foto: NextFoto, Marek Eben a Tereza Kostková na přenosu desátého kola StarDance
Ani tentokrát se to neobešlo bez konkurzu. O místo po Ebenově boku se ucházela také Mahulena Bočanová, která nakonec dostala nabídku účastnit se první řady jako soutěžící. Na tanečním parketu se rozhodně neztratila, Kostková ale získala roli moderátorky.
Jak se později ukázalo, důležitou roli při jejím výběru sehrál sám Eben. Z dřívějšího konkurzu si ji totiž pamatoval a tvůrcům StarDance ji doporučil. V rozhovoru pro
Českou televizi Kostková později přiznala, že si profesního setkání s ním velmi váží. Dvacet let společného moderování jí podle jejích slov přineslo nejen zkušenosti s živými přenosy, ale také možnost rozvíjet se v televizní profesi právě ve spolupráci s ním.
Jejich společná kapitola se nyní uzavírá. Letošní čtrnáctá řada StarDance bude pro oba poslední, a tak mají diváci už jen několik soutěžních večerů na to, aby si jejich společné vystupování vychutnali. Příběh, který začal dvěma konkurzy s odstupem deseti let, tak po dvou dekádách dospěl ke svému konci.
Autorský článek redaktora In-Lifestyle.cz Richarda Touše
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Tereza Kostková málem s Markem Ebenem moderovala už před 30 lety. Nakonec jí dali přednost před Bočanovou byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.