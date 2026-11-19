Fotbalisté Argentiny předvedli v přípravném zápase v Córdobě mimořádně přesvědčivý výkon. Kostariku porazili sedmibrankovým rozdílem, přičemž už během prvního poločasu si vypracovali náskok 4:0. Zápas byl důležitý také z hlediska současné proměny argentinského týmu, který se musí vyrovnat s odchodem svého dlouholetého kapitána Lionela Messiho.
Devětatřicetiletý Messi ukončil reprezentační kariéru letos v říjnu, čímž se uzavřela jedna z nejvýznamnějších kapitol argentinského fotbalu. V národním týmu nastoupil celkem k 208 utkáním a vstřelil 126 branek. Jeho odchod přirozeně vyvolal otázky, kdo dokáže převzít hlavní úlohu v ofenzivě.
Právě proti Kostarice dostali prostor hráči, kteří mohou v následujících letech tvořit základ nového týmu. Jedním z nejvýraznějších byl Nico Paz, záložník působící v italském Comu. Skóre otevřel už v osmé minutě a do konce první půle přidal další branku. Svým výkonem ukázal, že může být pro argentinskou reprezentaci důležitou ofenzivní variantou.
Výrazně se prosadil také Julián Álvarez, který během prvního poločasu skóroval dvakrát. Argentina tak ještě před přestávkou prakticky rozhodla o výsledku utkání. Kostarika nedokázala účinně zastavit argentinské útočné kombinace a její obrana se dostávala pod opakovaný tlak.
Po změně stran pokračovala argentinská dominance. Do zápasu zasáhl také devatenáctiletý Franco Mastantuono, který vystřídal Paze a rovněž zaznamenal dvě branky. Svůj střelecký příspěvek přidal Alexis Mac Allister, čímž se počet argentinských gólů zvýšil na sedm.
Celkový výsledek byl pro tým důležitý také z psychologického hlediska. V předchozím přípravném utkání totiž Argentina podlehla Uruguayi 1:2. Šlo o její první zápas po Messiho reprezentačním rozloučení a porážka připomněla, že přechod do nové éry nemusí být jednoduchý.
Sedmigólové vítězství nicméně samo o sobě neznamená, že je hledání Messiho nástupců vyřešené. Opravdovou prověrku týmu představují především zápasy proti silným soupeřům a dlouhodobá schopnost opakovat podobné výkony. Přípravné střetnutí s Kostarikou ale ukázalo, že Argentina má k dispozici několik produktivních fotbalistů schopných rozhodovat zápasy.
Pro fanoušky je pozitivní především rozložení střelecké produktivity mezi více hráčů. Dva góly zaznamenali Paz, Álvarez i Mastantuono, zatímco Mac Allister přidal zbývající branku. Argentinský tým tak nabídl první výraznou ukázku toho, jak může vypadat jeho útočná síla v období po odchodu největší reprezentační hvězdy.
Použité zdroje: sport.cz