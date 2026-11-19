Výdaje za elektřinu a plyn patří k položkám, které dokážou s rodinným rozpočtem výrazně zahýbat. Zvlášť pokud domácnost hospodaří z jednoho či dvou důchodů. Nabídka nižší měsíční platby proto zní lákavě. Než ji přijmete, položte vedle sebe poslední vyúčtování, současnou smlouvu včetně dodatků a nový ceník.
Nejdříve potřebujete zjistit, co vám vlastně dodavatel poslal: oznámení o jednostranném zdražení, podmínky pro další období po skončení smlouvy, nebo dobrovolnou nabídku jiného produktu. V každé z těchto situací se postupuje jinak.
Smlouva na dva roky nemusí znamenat dva roky stejné ceny
Doba trvání smlouvy a doba platnosti pevné ceny jsou dvě různé věci. Smlouva na dobu určitou určuje, jak dlouho závazek trvá. Fixace říká, po jaké období má být sjednaná cena neměnná. Tato období se mohou shodovat, ale nemusí.
Ve smlouvě proto hledejte nejen datum jejího konce, ale také ustanovení o ceně. Je skutečně pevná? Do kdy? Nemá být v jednotlivých letech jiná podle předem dohodnutého rozpisu? ERÚ výslovně upozorňuje, že i smlouva na dobu určitou může být uzavřena bez fixované ceny.
Modelový příklad: Domácnost má obchodní cenu elektřiny pevně sjednanou do června příštího roku. Dodavatel jí v listopadu nabídne nový, dražší produkt s platností od ledna. Samotné zaslání nabídky neznamená povinnost ji přijmout. Podpisem dodatku by však zákazník mohl dobrovolně změnit dosavadní podmínky.
Právě před takovou situací varuje ERÚ: během platnosti pevné ceny ji dodavatel nemůže jednostranně změnit, může ale zákazníkovi nabídnout přechod na jiný produkt. Pokud je méně výhodný, je namístě trvat na současné smlouvě.
Při jednostranném zdražení máte právo reagovat
Pokud nemáte cenu zafixovanou a smlouva dodavateli umožňuje její jednostrannou změnu, může zdražit. Musí vám to však řádně oznámit nejméně 30 dnů předem. Nestačí pouze vyvěsit nový ceník na internet.
Jestliže se zdražením nesouhlasíte, můžete využít zvláštní právo na výpověď bez sankce. Výpověď je třeba uplatnit nejpozději desátý den před účinností změny. Nenechávejte proto oznámení ležet mezi ostatní poštou a uschovejte si doklad o jeho přijetí i o podání výpovědi.
Pokud dodavatel změnu řádně neoznámí, podle ERÚ nevyvolá právní účinky. V takovém případě namítejte neúčinnost zdražení a požadujte dodržení původní ceny. Samotné vadné oznámení ovšem není automatickým důvodem k ukončení smlouvy.
Tato pravidla se týkají změn obchodní části ceny. Zvýšení státem regulovaných plateb samo o sobě uvedené právo na výpověď nezakládá. Ani fixovaná obchodní cena tedy nezaručuje neměnnou výši celého účtu za energie.
Pozor na smlouvu, která se prodlouží sama
Jiná situace nastává, když končí dosavadní závazek a smlouva obsahuje automatické prodloužení, označované také jako prolongace. V takovém případě nemusí být k pokračování potřeba nový podpis.
Dodavatel vám musí nejméně 30 dnů před prodloužením oznámit mimo jiné budoucí cenu, případnou smluvní pokutu a délku dalšího závazku. Pokud pokračovat nechcete, můžete smlouvu vypovědět až do dvacátého dne před uplynutím sjednané doby jejího trvání. ERÚ upozorňuje, že dodavatel nemůže toto zákonné právo omezit požadavkem na podstatně dřívější výpověď.
Dvě lhůty si tedy nepleťte: deset dnů se vztahuje k reakci na jednostrannou změnu, dvacet dnů k odmítnutí automatického prodloužení. Pouhé nepodepsání nové nabídky nemusí prodloužení zabránit.
Nižší záloha nemusí znamenat levnější energii
„Budete měsíčně platit o pět set méně.“ Taková nabídka může znít přesvědčivě, ale samotná výše zálohy cenu dodávky neprokazuje. Záloha je průběžná platba, která se později porovná se skutečnými náklady. Příliš nízké zálohy mohou skončit nedoplatkem.
Porovnávejte cenu za spotřebovanou energii i stálý měsíční plat dodavateli. Všechny částky musí být na stejném základě, nejlépe včetně DPH.
Ukazuje to modelový výpočet pro domácnost se spotřebou 2 MWh elektřiny ročně. Nejde o skutečné nabídky konkrétních firem:
|Obchodní část ceny včetně DPH
|Nabídka A
|Nabídka B
|Cena za 1 MWh
|3 000 Kč
|2 800 Kč
|Stálý měsíční plat dodavateli
|100 Kč
|150 Kč
|Ročně za spotřebu 2 MWh
|6 000 Kč
|5 600 Kč
|Ročně za stálé platby
|1 200 Kč
|1 800 Kč
|Obchodní část celkem za rok
|7 200 Kč
|7 400 Kč
Nabídka B má levnější megawatthodinu, ale při této spotřebě vyjde o 200 korun ročně dráž. Výpočet nezahrnuje regulované platby a další položky konečné faktury. Ukazuje, proč se zejména u menších domácností vyplatí sledovat i pravidelné poplatky.
Pro porovnání skutečných nabídek lze použít nezávislý srovnávač ERÚ. Po ruce mějte poslední vyúčtování, ze kterého zjistíte svou spotřebu a údaje o odběrném místě.
Než podepíšete, chtějte znát celý závazek
Vedle ceny si ověřte, na jak dlouho se uvazujete, co nastane po skončení sjednaného období a jaká sankce hrozí při předčasném odchodu. U smlouvy na dobu určitou může být předčasné ukončení zpoplatněné; levnější nabídka konkurence sama o sobě neznamená možnost okamžitě odejít zdarma.
Nového dodavatele zároveň požádejte, aby datum zahájení dodávky navazovalo na řádné ukončení současného závazku. Pokud využíváte zákonné právo na výpověď, pomohou vzory zveřejněné ERÚ. Vyberte však vzor odpovídající vaší situaci — výpověď kvůli zdražení a odmítnutí automatického prodloužení nejsou totéž.
Před podpisem byste měli umět odpovědět na tři otázky: Kolik zaplatím při své skutečné spotřebě? Jak dlouho tato cena platí? A kdy mohu smlouvu ukončit? Pokud odpověď v nabídce chybí, požádejte dodavatele o písemné vysvětlení.
S využitím zdroje: Energetický regulační úřad