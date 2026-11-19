Fanoušci jsou naštvaní na Spartu, na začátek zápasu připravili protest
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Fanoušci jsou naštvaní na Spartu, na začátek zápasu připravili protestZdroj: AC Sparta Praha
Článek byl publikován 19.11.2026 05:43
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