Agresivní pacient zaútočil na záchranáře. A to rozhodně neměl dělat
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Agresivní pacient zaútočil na záchranáře. A to rozhodně neměl dělatZdroj: Městská policie Plzeň
Článek byl publikován 19.11.2026 05:31
Víte, co je to rozchodník? Jde o trvalku a velmi vděčnou rostlinu, která přežije i největší sucho. A...
Silničáři zahájili na Domažlicku opravy hned tří silnic třetí třídy. Pracuje se u obce Stanětice, dále u...
Pět jednotek hasičů, jeden zraněný, odletující kusy eternitové střechy a obrovské škody. Takový byl výjezd...
K velmi vážné nehodě došlo ve středu dopoledne na Tachovsku. Řidič tam ze zatím neznámých důvodů sjel ze...
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →
- Štěně vyhodili na balkon do mrazu. V bytě ho prý nechtěli
- Rozchodník už roste mezi kolejemi. Tramvajová trať dostala zelený koberec místo štěrku
- Silničáři zahájili na Domažlicku opravu tří silnic. Práce potrvají do poloviny prosince
- Kolem hasičů létaly hořící trosky. Za zásah u požáru získali prestižní ocenění